Burzy v USA stanovili nové rekordy

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 3. januára (TASR) - Burzy v USA aj druhý deň v novom roku dosiahli nové rekordy. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average, rovnako ako širší S&P 500 a technologický index Nasdaq 100 sa v stredu v rannom obchodovaní dostali na nové historické maximá.Akcie podporili makroekonomické údaje. Nálada v priemysle sa v decembri prekvapivo zlepšila.Dow Jones si pripísal 0,32 % a dostal sa na 24.902,56 bodu. Jeho najbližším cieľom je hranica 25.000 bodov. S&P 500 vzrástol o 0,47 % na 2708,37 bodu a výberový technologický index Nasdaq 100 sa zvýšil o 0,73 % na 6560,79 bodu.Akcia výrobcu čipov AMD vyskočila o 5,51 %, akcia konkurenčnej firmy Intel, naopak, stratila 2,27 %. Dôvodom bola správa technologického portálu The Register, že PC procesory Intelu obsahujú chybu, ktorá umožňuje hackerom získať prístup k chráneným dátam, ako sú heslá. Podľa správy sa to týka všetkých osobných počítačov (PC) s čipmi od Intelu za posledných 10 rokov.