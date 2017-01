Bush sa zotavuje zo zápalu pľúc, cez víkend ho prepustia z nemocnice

Bývalý americký prezident George H.W. Bush. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Houston 25. januára (TASR) - Bývalého prezidenta USA Georgea H. W. Busha pravdepodobne už cez víkend pošlú domov z nemocnice v Houstone, kde ho hospitalizovali so zápalom pľúc. Informoval o tom dnes hovorca exprezidenta Jim McGrath.Hovorca dodal, že Bush má pretrvávajúci kašeľ, ale pľúca sa mu už čistia.McGrath tiež vyhlásil, že 92-ročný Bush naďalej spolupracuje s fyzioterapeutmi, ktorí mu pomáhajú znovu zosilnieť.Busha, 41. prezidenta USA, prijali do Houstonskej metodistickej nemocnice 14. januára s ťažkosťami s dýchaním. Neskôr ho premiestnili na jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS), keď mu lekári zaviedli dýchaciu trubicu. Od tej ho po niekoľkých dňoch odpojili. Z JIS ho presunuli do bežnej nemocničnej izby v pondelok 23. januára.Jeho manželka a bývalá prvá dáma Barbara Bushová (91) strávila v tej istej nemocnici päť dní, keď jej liečili zápal priedušiek. Do domáceho liečenia ju prepustili v pondelok.George H. W. Bush bol šéfom Bieleho domu v rokoch 1989-1993. V súčasnosti je najstarším žijúcim bývalým prezidentom USA. Vzhľadom na zdravotný stav bol jediným žijúcim exprezidentom, ktorý sa 20. januára nezúčastnil na inaugurácii novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa.S manželkou Barbarou oslávil 6. januára 72. výročie svadby. Ich manželstvo je najdlhším medzi prezidentskými pármi v dejinách USA.Bushovci sú rodičmi neskoršieho amerického prezidenta Georgea W. Busha (2001-2009).