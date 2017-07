BVS dá menej peňazí do opravy infraštruktúry, upozorňuje M.Dragún

Na snímke vodárenské laboratóriá Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. júla (TASR) – Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) nevyužije viac ako päť miliónov eur na opravu a údržbu vodovodov a kanalizácií, ako sa pôvodne plánovalo, ale na analýzy, marketing, prenájom vozidiel, informačný systém a ďalšie služby dodávané dcérskou spoločnosťou InfraServices. Upozorňuje na to aktivista Miroslav Dragun.Ďalšie odkladanie opráv, môže mať však podľa neho za následok vážne poruchy, odstavovanie dodávok pitnej vody či možné ohrozenie zdravia občanov.uviedol Dragun.Zarážajúcim faktom je podľa neho aj to, že BVS chce za 2,3 milióna eur od developerských firiem odkupovať infraštruktúru namiesto toho, aby investovala do už existujúcej v menších obciach a mestách, ale aj v Bratislave.BVS pre TASR uviedla, že jej rozpočet na tento rok schválilo predstavenstvo v marci a dozorná rada spoločnosti v máji.povedal hovorca BVS Ján Pálffy.Dôkazom toho je podľa neho napríklad aj navýšenie rozpočtu na marketing, ktoré je spojené s informačnými kampaňami s cieľom navýšiť počet klientov (zvýšenie miery pripojenia na verejnú kanalizáciu v Modre a Dubovej, "generálny pardon" pre producentov odpadových vôd, ktorí sú bez zmluvy pripojení na verejnú kanalizáciu a podobne). Následne by sa tak mali generovať nové finančné zdroje na opravy a údržbu infraštruktúry v budúcnosti.podotkol Pálffy. Ako podotkol, prínosom pre BVS je v takýchto prípadoch aj to, že pri novovybudovaných sieťach nie je nutné vytvárať rezervy na ich opravu.Vyjadrenia Draguna podľa BVS preto spochybňujú jeho odbornosť a možno ich označiť za účelové.