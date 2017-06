BVS vyhlásila dočasný pardon za neoprávnené používanie kanalizácie

Kanalizácia. Foto: TASR/Milan Podmaník Foto: TASR/Milan Podmaník

Bratislava 21. júna (TASR) – Jednotlivci i firmy využívajúci verejnú kanalizáciu na odvod odpadovej vody bez zmluvy, môžu do 31. augusta zlegalizovať svoje pripojenie. Vyzvali ich k tomu zástupcovia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS), ktorí pre tieto prípady vyhlásili generálny pardon.Podľa obchodného riaditeľa BVS Rastislava Gajarského môže ísť z celkového počtu viac ako 120.000 odberných miest až o približne 13.400 prípadov.vysvetlil Gajarský.Generálny riaditeľ BVS Zsolt Lukáč je presvedčený, že gro týchto prípadov do konca augusta vyriešia, aj preto, že často ide podľa neho iba o nedopatrenie, neúmyselné konanie.uviedol.Tí, ktorých sa to týka, resp. by sa mohlo týkať, sa môžu obrátiť na pracovníkov pobočiek BVS. Legalizovať pripojenie môžu aj podľa návodu zverejnenom na stránke www.bvsas.sk.Po uplynutí obdobia generálneho pardonu, teda od septembra 2017 spustí BVS rozsiahlu kontrolu na celom teritóriu svojej pôsobnosti.uviedol Gajarský.V prípade zistenia neoprávneného využívania kanalizácie po uplynutí generálneho pardonu bude BVS uplatňovať voči hriešnikom zmluvnú pokutu i náhradu škody za poskytovanú službu v období posledných dvoch rokov. "Výška pokuty pre fyzické osoby je 300, pre právnické 3000 eur," informoval Gajarský.