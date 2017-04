Bystričania oslavujú premiérový titul, sériu zakončili výhrou 6:2

Na snímke hráči Banskej Bystrice sa radujú z gólu v piatom zápase finále play off hokejovej Tipsport ligy HC'05 iClinic Banská Bystrica - HK Nitra 22. apríla 2017 v Banskej Bystrici. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

HC'05 iClinic B. Bystrica - HK Nitra 6:2 (2:1, 4:1, 0:0)



Góly: 6. Belluš (Handzuš, Wishart), 20. Higgs (Surový, Buc), 21. Surový (Hickmott), 25. Surový (Buc, Hickmott), 37. Belluš (Handzuš), 59. Zigo (Lamper) - 14. Rais (Mezei, Ručkay), 38. Blackwater (Milam, Slovák). Rozhodcovia Babic (Maď.), Hribik - Barvíř, Blumel (všetci ČR), vylúčení 6:4, presilovky 2:2, oslabenia 0:0, 2841 divákov (vypredané).



Konečný stav série 4:1



Zostavy



HC'05 iClinic B. Bystrica: Bacashihua - Kubka, Sersen, Wishart, Maione, Carlsson, Mihálik, Rosandič, Ďatelinka - Lamper, Zigo, Matoušek - Skalický, Surový, Hickmott - Kafka, Higgs, Buc - Handzuš, Bortňák, Belluš



HK Nitra: Hartzell (25. Valent) - Milam, Ordzovenský, Rais, Mezei, Meland, Versteeg, Kuzma, Korím - Ručkay, Slovák, Blackwater - Bajtek, Krištof, Kutálek - Macík, Šille, Tvrdoň - Pupák, Paukovček, Piačka

Banská Bystrica 22. apríla (TASR) - Hokejisti HC'05 iClinic Banská Bystrica oslavujú zisk prvého majstrovského titulu v klubovej histórii. V piatom finálovom zápase play off Tipsport Ligy využili hneď prvú možnosť na zisk Pohára Vladimíra Dzurillu, zvíťazili nad HK Nitra 6:2 a uzavreli celú sériu pomerom 4:1.Naplnený kotol divákmi vyžaroval zo seba veľkú vieru, že domáci si už historický titul nenechajú zobrať a sériu rozhodnú v piatom finálovom zápase. Prvá tretina bola bohatá na šance a striedali sa na oboch stranách. Najskôr Ručkay mohol v 4. min otvoriť skóre, potom Surový, o minútu neskôr Buc a po ňom v 6. min Macík asi s najväčšou možnosťou, pri ktorej sa zaskvela lapačka Bacashihuu.Prvým hrdinom sa stal pre domácich fanúšikov Belluš v 6. min, ktorý sa vďaka Handzušovi na streleckej parkete nemýlil a Hartzell vyťahoval puk prvýkrát zo siete. Hostia využili na vyrovnanie presilovku, v 14. min od modrej vystrelil Mezei a po teči Raisa kapituloval aj Bacashihua. Veľkým príležitostiam v prvej časti hry nebolo koniec, v 16. min Higgs nezamieril presne, o minútu neskôr si nakorčuľoval pred bránku Kutálek, no ani on bránku netrafil. Presne 44 sekúnd pred prestávkou Surový v presilovke nahodil puk a Higgs ho usmernil do siete. Gól do šatne museli hostia čo najrýchlejšie predýchať, no úplne sa psychickej ťarchy nezbavili.V 21. min bola pri ďalšom góle 'baranov' na začiatku chyba Ordzovenského pri rozohrávke. Nasledovala strela Hickmotta, brankár Hartzell ju vyrazil rovno pred Surového a kapitán domácich sa nemýlil. Dvojgólový náskok navýšili v 25. min domáci už na trojgólový, v presilovke prekvapil Hartzella z uhla Surový a burácajúci diváci už tušili, že titul je na dosah. Nitrania si zobrali oddychový čas, Hartzella vystriedal v bránke Valent a pokúsili sa znovu naštartovať. V 30. min trafil Slovák žŕdku, no aj domáci neustali v útočných výpadoch a v 32. min mohol Valenta prekonať Matoušek.Tvrdoňov nájazd v 35. min opäť stroskotal na Bacashihuovi, čo však bolo pre 'baranov' dôležité, do tretej tretiny si preniesli až štvorgólový náskok. Na 5:1 v 37. min zvýšil Belluš po presnej nahrávke od Handzuša, o necelú minútu neskôr síce Blackwater zblízka v presilovke znížil, no konečné slovo v streleckých pretekoch mal v 59. min Zigo, keď vo vzduchu puk perfektne trafil. Situáciu ešte pomerne dlho študoval videorozhodca a posúdil, že s výškou čepele neporušil pravidlá.V tretej tretine domáci pevne mierili za premiérovým titulom, aj s neutíchajúcim diváckym chorálom a mexickými vlnami. Bránili pozorne, súpera k vážnejšej akcii nepustili, v 58. min sa ešte do listiny strelcov mohol zapísať v nájazde Skalický a záver už emotívne prežívali. 'Baranom' sa podarilo vystúpiť na slovenský hokejový piedestál po predchádzajúcich dvoch druhých miestach na tretí pokus, keď si do klubovej kroniky zapísali vo finále proti Nitre postupne výsledky 4:1, 3:4, 3:2, 2:1 a 6:2.