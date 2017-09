Bystričania sa dočkali víťazstva, porazili mužstvo Salzburgu

Na snímke zľava Josh Brittain (Banská Bystrica) a Alexander Cijan (Salzburg) počas zápasu skupinovej fázy hokejovej Ligy majstrov HC'05 iClinic Banská Bystrica - EC Red Bull Salzburg 3. septembra 2017 v Banskej Bystrici. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Na snímke tréner Banskej Bystrice Vladimír Országh počas zápasu skupinovej fázy hokejovej Ligy majstrov HC'05 iClinic Banská Bystrica - EC Red Bull Salzburg 3. septembra 2017 v Banskej Bystrici. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

HC'05 B. Bystrica - Red Bull Sazburg 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)



Góly: 2. Belluš (Bortňák, Lamper), 27. Češík (Mihálik), 39. Hohmann (Ďatelinka, Dame-Malka), 44. Lunter (Hohmann, Dame-Malka), 59. Bortňák - 12. Raymond, 47. Aleardi (Rauchenwald, Raffl), 55. Schiechl (Huber, Cijan). Rozhodcovia Tscherring (Švajč.), Stano - Jobbágy, Korba, vylúčení 7:9, presilovky 2:0, v oslabení 0:1, 1850 divákov.



HC'05 B. Bystrica: Lukáš - Kubka, Ďatelinka, Dame-Malka, Sedlák, Mihálik, Gélinas, Brejčák, Gabor - Lunter, Faille, Bartánus - Lamper, Bortňák, Belluš - Hohmann, Bubela, Brittain - Češík, Tamáši, Róth



Red Bull Salzburg: Starkbaum - Heinrich, Brouillette, Generous, Trattnig, Raymond, Pallestrang, Viveiros - Aleardi, Rauchenwald, Raffl - Harris, Duncan, Welser - Huber, Schiechl, Cijan - Hochkofler, Baltram, Latusa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 3. septembra (TASR) - Vo svojom štvrtom zápase v Lige majstrov sa hokejisti HC'05 Banská Bystrica konečne dočkali aj víťazstva. Rakúsky Red Bull Salzburg zdolali po bojovnom výkone 5:3, do tabuľky A-skupiny si pripísali premiérové body a udržali si ešte šancu na postup. Záverečné dva zápasy zohrajú až v októbri, 4. na ľade fínskeho klubu Tappara Tampere a odvetu doma o týždeň neskôr 11. októbra.Pre domácich bol súboj so Salzburgom veľmi dôležitý. Pokúsili sa v ňom zabodovať a ešte si udržať nádej na postup. Po skúsenostiach v Salzburgu s nepríjemnou prehrou 0:5 si museli dávať pozor hlavne na presilovky súpera a otázne bolo, či sa aj konečne strelecky prebudia. V predchádzajúcich dvoch zápasoch LM nestrelili ani gól, no tentoraz padol už v 66. sekunde vďaka presnej strele Belluša z pravej strany od bodu vhadzovania. Hostia pôsobili sebavedome, snažil sa rýchlo prechádzať do protiútokov a v 5. min po teči Duncana mohli aj vyrovnať. V 6. min sa dostal do zakončenia v oslabení domáci Brittain, "baranom" oproti predchádzajúcej zostave proti Wolfsburgu zmeny vo formáciách dosť prospeli a vytvorili si aj ďalšie strelecké príležitosti. V 12. min sa však nevyvarovali v presilovke chyby, Raymondovi pri jeho nájazde ponúkli puk a ten nekompromisne pod žŕdku ponad vyrážačku Lukáša vyrovnal.V druhej tretine pridali tak trochu so šťastím domáci v 27. min ďalší gól, pred bránkou puk šikovne postrčil Češík a brankár Starkbaum nestačil zareagovať. Po peknom uvoľnení spálil príležitosť v 30. min Bubela, hra sa potom dosť prerušovala a nepomohli jej ani časté vylúčenia. V 39. min domácim vyšla presilovka, zblízka zakončil do siete Hohmann a "barani" sa premiérovému víťazstvu v LM dosť priblížili. V úvode 3. tretiny využili po šiestich sekundách presilovku v 44. min zásluhou pohotovej strely Luntera a hostia znervózneli. Prebudili sa až po tom, čo vďaka Aleardimu v 47. min zblízka znížili, v 51. spálil samostatný nájazd Harris, v 54. nepremenil Harris ďalšiu stopercentnú šancu a kontaktný gól strelil v 55. min Schiechl. Slovenský majster si historicky prvé víťazstvo v LM napokon ustrážil a aj prifarbil, keď pri power play súpera trafil prázdnu bránku 65 sekúnd pred koncom Bortňák.