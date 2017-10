Bystričania v Lige majstrov opäť prehrali. Šancu na postup už stratili

Na snímke tréner Banskej Bystrice Vladimír Országh Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Tappara Tampere - HC'05 B. Bystrica 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Góly: 9. Repo (J.M. Järvinen), 11. Alanen (Utunen, Salonen), 55. Järvinen (Alanen, Utunen). Rozhodcovia Linde (Švéd.), Vikman - Nieminen, Niittylä (všetci Fín.), vylúčení 2:2, presilovky 0:0, v oslabení 0:0.



Zostavy



Tappara: Heljanko - Lehtonen, Mikkola, Vittasmäki, M. Järvinen, Utunen, Salonen, Rantakari, Has - Kuusela, J.-M. Järvinen, Repo - Kärki, Rantakari, Ojamäki - Levtchi, Rauhala, Karjalainen - Mäkinen, Redenbach, Nurmi - Alanen



HC'05 B. Bystrica: Lassila - Kubka, Ďatelinka, Sedlák, Brejčák, Mihálik, Gélinas, Damme-Malka - Faille, Surový, Brittain - Lamper, Bortňák, Lunter - - Bubela, Hohmann, Bartánus - Belluš, Češík, Andrisík - Gabor





Priebežná tabuľka A skupiny



1. Tampere 5 5 0 0 0 24:6 15 b

2. Wolfsburg 5 2 0 0 3 12:19 6

3. Salzburg 5 2 0 0 3 16:19 6

4. B. Bystrica 5 1 0 0 3 8:16 3



Zostávajúce zápasy skupiny A: 11.10. Salzburg - Wolfsburg (19.30) a B. Bystrica - Tampere (18)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tampere 4. októbra (TASR) - Hokejisti HC'05 Banská Bystrica prehrali v 5. kole A-skupiny Ligy majstrov na ľade fínskeho Tappara Tampere 0:3 a definitívne stratili nádej na účasť vo vyraďovacej fáze. So súťažou sa rozlúčia na budúci týždeň v stredu o 18.00, keď nastúpia doma proti rovnakému súperovi z Fínska.Fínov posilnil pred zápasom so slovenským majstrom aj návrat Sebastiana Repa z Floridy Panthers, ktorého túžbou bolo prekonať Lassilu, ešte vlani brankára Tappary. Repovi sa podaril zámer už v 9. min, stačilo, aby J.M. Järvinen vyhral vhadzovanie a Repov tvrdý forhend skončil v sieti. Domáci hrali jednoducho, rýchlo, presne tak ako sa očakávalo. Často dávali súperovi lekciu z dôraznosti, v 5. min nastrelil Nurmi žŕdku a v 11. min sa dočkali ďalšieho presného zásahu. Po strele mladého, len 17-ročného Utunena dorazil puk Alanen a zápas sa vyvíjal pre 'baranov' dosť nešťastne. V 12. min bol v presilovke blízko ku gólu Brittain, no príležitosť mal v oslabení aj Ojamäki. Fínom nechýbala veľká dávka sebadôvery a bleskovým prechodom do útočnej tretiny neustále hrozili. V 19. min sa Brittain snažil prekonať Heljanku v bránke, ktorý dostal prednosť pred osvedčeným Čechom Hrachovinom. Pred druhou tretinou sa snažil tréner Országh zmeniť systém, aby rozbehnutých Fínov viac pribrzdil. Spočiatku sa zdalo, že sa to nepodarí.Domáci opäť vyvinuli veľký tlak, v 24. min mieril Mäkinen vedľa a v 28. min zasahoval Lassila po strele Lehtonena, keď tesne predtým Lamper stratil hokejku a tlak Tappary bol zdrvujúci. Postupne fínsky majster akoby strácal dych, no Bystričanom k streleniu kontaktného gólu nepomohol. V 29. min nádejne od modrej vystrelil Brittain, v 32. zasa z uhla sa Lamper bekhendom pokúšal prekonať Heljanku a vzápätí Surový obkrúžil bránku s márnym úsilím prepasírovať puk.Slovenskému majstrovi slúžilo ku cti, že do súbojov vložil viac úsilia, aj keď ich často prehrával a v korčuľovaní dosť zaostával. Na Hakametsä štadióne zívalo prázdnotou viacero miest z kapacity 7300 a diváci, občas aj fínski hráči bez väčších obáv o výsledok prežili zápas, ktorý bol pre nich v LM piaty vo víťaznej sérii. V 42. min Järvinen v dobrej príležitosti nezvýšil, len trafil oblúk bránky a 'baranom' neustále tlela nádej na zvrat. V 53. min zaujala spolupráca Surového a Failleho bez účinnejšieho zakončenia, v 54. min sa ocitol v nádejnom zakončení Surový, až všetko po chybe obrany vyriešil v 55. úplne voľný pred bránkou Järvinen.