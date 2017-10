Bystrická Bakoška nie je minulosťou vďaka rodičom a učiteľom

Na snímke budova Základnej školy Jána Bakossa v Banskej Bystrici 23. októbra 2017. Foto: TASR/Branislav Račko Na snímke budova Základnej školy Jána Bakossa v Banskej Bystrici 23. októbra 2017. Foto: TASR/Branislav Račko

Banská Bystrica 23. októbra (TASR) – Základná škola (ZŠ) Jána Bakossa v Banskej Bystrici, ktorá sídli na Bakossovej ulici v centre mesta, mala byť už tri roky minulosťou. Dôvodom na jej zrušenie bol najmä nízky počet žiakov a vysoké náklady na prevádzku. Proti tomuto kroku mesta "zabojovali" vtedy nielen pedagógovia, ale najmä rodičia detí, ktorí im školu napokon zachránili, čo sa podarí len málokomu.Podľa riaditeľky ZŠ Margity Karakovej, školu dnes navštevuje 305 žiakov a ich počty stále stúpajú. V čase rušenia mali okolo 230 detí. Mesto v posledných rokoch investovalo do nej nemalé peniaze. Vymenili tam okná, zrekonštruovali sociálne zariadenia, vo väčšine budovy je nová podlahová krytina a do poriadku dali tiež telocvičňu."Aj rodičia sa pozerajú na našu školu inak, keď vidia, že je zrekonštruovaná. Dochádzajú k nám deti z rôznych kútov mesta i okolitých obcí, keďže máme diétne stravovanie a už od prvého ročníka sa u nás učia cudzie jazyky," konštatovala Karaková.Diétne stravovanie poskytuje ZŠ Jána Bakossa ako jediná na území mesta už od roku 2009. Má na to vyčlenenú kuchárku, ktorá varí pre malých celiatikov či diabetikov. Cieľom mesta, pod ktoré nesúkromné ZŠ spadajú, je mať aspoň ešte dve ZŠ na sídliskách Sásová a Fončorda, ktoré by denne ponúkali špeciálnu stravu pre najmenších.Podľa Karakovej rodičia oceňujú, že ich ZŠ je situovaná v centre mesta a má dobrú polohu. Je bezpečná a nemusia sa báť, že deti vybehnú pod auto. Je to škola takpovediac rodinného typu."Nie je naším cieľom rozrastať sa do veľkého počtu žiakov. Chceme mať po dve triedy v každom ročníku. Na prvom stupni máme v prvom až treťom ročníku po dve triedy. Vo štvrtom a piatom ročníku máme nižší počet žiakov, čo je dôsledok bývalého rušenia, keďže rodičia nevedeli, či budeme ďalej fungovať," vysvetlila Karaková.Deti zo ZŠ Jána Bakossa sa už od prvého ročníka majú šancu učiť základy angličtiny, hoci cudzí jazyk je povinný až od tretieho ročníka. Siedmaci si môžu pribrať druhý cudzí jazyk a rozhodnúť sa medzi nemčinou a ruštinou. Ruský jazyk si vyžiadali rodičia.ZŠ Jána Bakossa, ktorej Banskobystričania nepovedia inak ako "Bakoška", funguje už 40 rokov. Jubilejné výročie svojho vzniku oslávila vlani. Za ten čas jej bránami prešli tisícky žiakov, ktorým učitelia vštepovali základy poznania sveta, ale i zásady slušného správania a etiky. Škola nesie názov po významnej osobnosti, akou bol evanjelický kňaz, náboženský spisovateľ, redaktor a protifašistický bojovník Ján Bakoss. Je pochovaný v Banskej Bystrici a žiaci pravidelne navštevujú jeho hrob a starajú sa oň.