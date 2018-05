Byť daňovo fér vďaka 8-%nému odvodu je zavádzanie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

MF SR chce byť podľa slov ministra financií daňovo fér a zavádza 8% - ný odvod z neživotného poistenia pretože poisťovníctvo nepodlieha dani z pridanej hodnoty. Poskytnutie poistného plnenia však netvorí pridanú hodnotu. Jeho úlohou je umožniť obnovu zničených hodnôt a majetku. Takýmto spôsobom štát trestá zodpovedných ľudí, ktorí sú uvedomelí a poisťujú si seba a svoj majetok.“Práve naopak, ľudí, ktorí majú takéto poistenie by mali odmeňovať, nie trestať a to formou napríklad odčítania časti z daní. Ak si človek platí životné poistenie znamená to, že je zodpovedný a pri neočakávaných udalostiach sa oňho nebude musieť starať štát pretože to zvládne sám. Tým pádom šetrí štátu peniaze. Títo ľudia by preto mali byť za takéto správanie odmenení a nie potrestaní”, vyjadril sa Ondrej Broska z Tower Finance.Na Slovensku neexistuje žiadny poistný produkt, ktorý by bol daňovo zvýhodnený, ako je to v iných vyspelých ekonomikách. Kedysi taký produkt existoval, sľubovalo sa, že sa vráti späť, no za 8 rokov sa nič nezmenilo. Ešte v roku 2010 bolo možné odčítať pár euro z daňového základu. Dnes už takáto možnosť neexistuje.Ondrej Broska ďalej upozorňuje, na to, že “Kažimír nevylučuje, že poisťovne to premietnu do ceny poistného, no my vieme, že presne to sa stane. Predstavte si, že máte obchod s tričkami a niekto vám zvýši náklady o 8 %. Je jedno či to bude nájomné, cena práce vašich zamestnancov alebo nezmyselná daň. Musíte si vybrať medzi tým či si ukrojíte o 8% zo svojho zisku alebo zdražiete všetky tričká o 8%. Čo by ste urobili? Dopadne to tak, že vaši zákazníci sa budú musieť zmieriť s tým, že za tričká zaplatia viac. Presne tak isto zareagujú na reguláciu poisťovne.”