Byť Eko mamou je trendy

Klasické látkové plienky používali už naše mamy a staré mamy. Dnes sú opäť trendom, pretože sú jednou z možností, ako neprispievať k skládke odpadov v podobe jednorazových plienok, ktoré sa rozkladajú aj 20 rokov. Sú priateľské k detskej pokožke a vďaka priedušnosti nedochádza k „zapareninám“ a podráždeniu citlivej detskej pokožky. Výhodou je aj ich ekonomické hľadisko. Dajú sa používať opakovane a hoci prvotná investícia je o niečo vyššia, časom sa viacnásobne vráti.Ekologické plienky nie sú jedinou záležitosťou, vďaka ktorej sa už môžete nazývať Eko mamou. K zdravšiemu životnému štýlu patrí aj bio-oblečenie, prírodná kozmetika a ekologické prípravky na pranie a či čistenie celej domácnosti. Prírodné produkty prispievajú k zdraviu a kráse každej matky – ženy. Platí rovnica, šťastné dieťa je len vtedy, keď je aj jeho mama spokojná. Našu starostlivosť musíme teda venovať ako dieťaťu, tak aj sebe. Zdravá strava je takisto na zozname.Ako prirodzene upokojiť novorodencov? „Pri nosení sa dieťa cíti súčasťou matky. U dieťaťa sa vyvoláva tzv. vestibulárna slasť (rovnaké blaho pocity ako v brušku) pohybom, pocitom nasýtenia z dojčenia, teplom, z vône a hlasu matky. Pozitívne vplýva na psychomotorický vývin,“ vysvetľuje Alžbeta Slezáková zo zoskupenia Eko mama. Eko mamičky svojim bábätkám kupujú prírodné hračky z dreva alebo látky. Aj keď ručne robené hračky sa dajú dnes ľahko zohnať, mnohé šikovné a zručné mamy zapoja fantáziu a vyrábajú svojim deťom vlastné hračky.Tehotenské cvičenia, masáže či terapie prispejú nielen k bezproblémovému priebehu tehotenstva, ale môžu uľahčiť aj samotný pôrod. Baby masáže sú neskôr vhodným prostriedkom na posilňovanie kontaktu rodiča s dieťaťom a podporujú tiež celkový vývoj a zdravie bábätka. Masáže detí pritom nie sú moderným trendom, ale prastarou technikou. A ako je to s plávním dojčiat? “Je to pre ne príjemné, relaxačné, podporuje imunitu, ale aj správne pohybové vzorce a tiež si zvykajú na určité pravidelné rituály a kolektív,” dodáva Mgr. Barbora Krchňavá Hanicová dipl.fyz., majiteľka a fyzioterapeut Miracle štúdia.Všetky terajšie aj budúce mamičky by nemali chýbať na podujatí MAMA fest 19. – 20.5.2018 v Bory Mall . Program bude orientovaný práve na materstvo, prípravu na pôrod a rodičovstvo.Jún v znamení kúziel a trikov sa v Bory Mall začne2.6. s 15-timi hracími zónami ako LEGO, Barbie a ďalšie. Tí najodváženjší môžu svoj talent predviesť dokonca pred televíznou porotou. Deti budú zabávať Paci Pac, Sníček Hugo, River Park Dance School a live show Česko Slovensko má talent z TV JOJ.od 9. - 30.6. odhalí hry klamov a zábavné stanovištia. Začiatok prázdnin sa bude oslavovať 29.6. na– poľského Copperfielda 29.6., ktorú si užijú aj dospelí.