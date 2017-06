Bývalá hviezda NBA Dennis Rodman sa podľa CNN vracia do Severnej Kórey

Basketbalista Dennis Rodman, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 13. júna (TASR) - Bývalý slávny americký basketbalista Dennis Rodman sa po troch rokoch opäť vracia do Severnej Kórey. Uviedla to v pondelok televízia CNN, ktorej redaktor uvidel Rodmana na medzinárodnom letisku v čínskej metropole Peking.Niekdajšia hviezda NBA však odmietla odpovedať na otázky. Dvaja nemenovaní predstavitelia v Severnej Kórei ale CNN potvrdili, že Rodmana v tomto komunistickom štáte očakávajú dnes.Dôvody Rodmanovej cesty a ani dĺžka jej trvania nie sú známe.Päťdesiatšesťročný Rodman navštívil Severnú Kóreu doteraz najmenej štyrikrát. Je jedným z mála Američanov, ktorí sa stretli so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Svoje cesty označil za. Do KĽDR príde v čase zvýšeného napätia na Kórejskom polostrove vyvolanom jadrovým programom Pchjongjangu.Počas zatiaľ poslednej návštevy KĽDR v januári 2014 vzal excentrický Rodman so sebou aj skupinu ďalších bývalých hráčov NBA, s ktorými odohral exhibičný zápas v Pchjongjangu. Rodman dokonca zaspieval "Happy Birthday" na oslave na počesť 31. narodenín Kim Čong-una, ktorého označil za svojho najlepšieho priateľa a veľkého vodcu. V USA to vyvolalo pobúrenie.Rodman tiež podporil súčasného amerického prezidenta Donalda Trumpa počas predvolebnej kampane a v roku 2015 ho v jednom tweete nazval