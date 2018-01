Bývalá kotolňa v Jelšave má v budúcnosti slúžiť prvoligovým kolkárom

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Jelšava 29. januára (TASR) – Niekdajšia kotolňa v areáli bývalých kasární v Jelšave v Revúckom okrese by mala v budúcnosti slúžiť ako športovisko miestnym prvoligovým kolkárom. Ich súčasná dvojdráhová kolkáreň je podľa primátora Milana Kolesára zastaraná a nespĺňa potrebné kritériá, Jelšavania preto svoje ligové zápasy hrávajú v prenajatých priestoroch v Rimavskej Sobote.priblížil Kolesár s tým, že peniaze na jej rekonštrukciu by radi získali prostredníctvom projektov.dodal.Ďalšiu možnosť na získanie potrebných prostriedkov vidí vo verejno-súkromnom partnerstve Stredný Gemer, kde by mohli dostať peniaze cez program Leader.podotkol primátor.Ako pokračoval, samospráva pôvodne zamýšľala zriadiť kolkáreň v bývalej telocvični, ktorá sa takisto nachádza v kasárenskom komplexe.vysvetlil Kolesár.