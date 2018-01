Bývalá kráľovná Beatrix I. vdýchla holandskej monarchii nový život

Holandská kráľovná Beatrix a jej syn, korunný princ Willem-Alexander. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Amsterdam 31. januára (TASR) – Beatrix I., bývalá holandská kráľovná (30.4.1980-30.4.2013), princezná oranžsko-nassavská, princezná z Lippe-Biesterfeld, sa v stredu 31. januára dožíva životného jubilea 80 rokov.Dlhoročnú priazeň Holanďanov si získala tým, že tamojšej monarchii vdýchla modernejší a dynamickejší charakter. Trón prebrala v roku 1980 od svojej matky, kráľovnej Juliány. Po 33 rokoch panovania dňa 30. apríla 2013 abdikovala v prospech svojho najstaršieho syna, korunného princa Viliama Alexandra.Budúca kráľovná Beatrix I. sa narodila 31. januára 1938 na zámku Soestdijk v Holandsku. Rodáčka z Baarnu v provincii Utrecht, ktorá ukončila štúdium práva na renomovanej univerzite v Leydene ziskom doktorátu v roku 1961, sa o päť rokov neskôr, 10. marca 1966, vydala za nemeckého diplomata Clausa von Amsberga.Iba čosi viac ako dve desaťročia po skončení druhej svetovej vojny, sprevádzanej aj v krajine tulipánov zverstvami fašistov, to nebolo jednoduché. Sobáš spočiatku vyvolal v Holandsku značnú nevôľu, avšak samotný ženích na nepriazeň zabudol a postupne sa vypracoval na jedného z najpopulárnejších členov kráľovskej rodiny. Keď v roku 2002 zomrel, smútilo celé Holandsko.Najstaršia zo štyroch dcér kráľovnej Juliány, Beatrix Wilhelmina Armgard Oranžsko-Nassauská, princezná z Lippe-Biesterfeldu, sa v kráľovnú Beatrix I., populárnu Trixi, zmenila 30. januára 1980, keď prevzala trón od svojej vtedy už chorej matky, oslavujúcej 71. narodeniny. Holandsku vládla 33 rokov, pričom medzičasom jej pripadol titul najstaršej žijúcej panovníčky v dejinách Holandska. V podobnom veku sedel na tróne už iba kráľ Viliam III. (1817-1890).Panovníčka, ktorej za prínos k zjednoteniu Európy udelili v roku 1996 prestížnu Cenu Karola Veľkého, disponovala väčšími právomocami než väčšina európskych monarchov. Často sa však k politickým otázkam na verejnosti nevyjadrovala. Bola známa rozvážnosťou a úprimnosťou. Vo funkcii hlavy štátu vystupovala od počiatku oveľa oficiálnejšie ako jej matka a rýchlo si získala i rešpekt občanov.Voľný čas rada využíva na svoje koníčky, lyžovanie, plávanie, tenis a jazdu na koni, ale predovšetkým holdovala jachtárstvu. Beatrix I. sa angažuje aj vo viacerých mimovládnych organizáciách na pomoc telesne a duševne postihnutým alebo sociálne slabým.V roku 2009 šokoval svet útok automobilom na holandskú kráľovskú rodinu počas osláv štátneho sviatku. Sedem ľudí vrátane atentátnika vtedy zomrelo, avšak z členov kráľovskej rodiny nebol nikto zranený.Holandská kráľovná Beatrix I. abdikovala 30. apríla 2013. Znalci holandskej monarchie vtedy pripomenuli, že aj kráľovnina matka, predchádzajúca holandská kráľovná Juliána, si pre abdikáciu vybrala záver mesiaca január a jej dcéru potom o tri mesiace neskôr korunovali za novú panovníčku krajiny. Tridsiaty apríl, teda deň, v ktorý Beatrix I. uviedli na trón a deň narodenia jej matky, je v Holandsku stále štátnym sviatkom, Dňom kráľovnej - Koninginnedag.Novým kráľom Holandska sa stal vtedy princ Viliam Alexander (1967) po tom, ako kráľovná podpísala svoju abdikáciu v kráľovskom paláci v Amsterdame. Odchodom Beatrix I. sa skončila storočná vláda žien na holandskom tróne. Viliam Alexander sa stal prvým mužom po Viliamovi III., ktorý vládol v krajine až do svojej smrti v roku 1890. Po ňom však na holandský trón usadne zrejme opäť panovníčka, pretože súčasný kráľ má s manželkou argentínskeho pôvodu, princeznou Máximou, tri dcéry.Bývalý kráľovský pár mal spolu ešte ďalších dvoch synov. Holandský princ Friso (1968), ktorého počas dovolenky v rakúskych Alpách zasypala 17. februára 2012 lavína a odvtedy ležal v kóme, zomrel 12. augusta 2013 vo veku 44 rokov. Tretím v poradí je Constantijn (1969).Bývalá holandská kráľovná, ktorú zaraďujú medzi najbohatšie ženy sveta, spoznala v máji 2007 aj Slovensko. Na pozvanie vtedajšieho prezidenta SR Ivana Gašparoviča prišla do Bratislavy na historicky prvú návštevu. Počas trojdňového pobytu navštívila aj Košice.