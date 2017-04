Bývalá nemocnica na Patrónke sa dnes predáva v dražbe

Na snímke z 5. júna 2015 pohľad do areálu vojenskej nemocnice - Nemocnice sv. Michala v Bratislave. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. apríla (TASR) - Areál bývalej Vojenskej nemocnice na bratislavskej Patrónke sa dnes doobeda predáva v neverejnej dražbe. Podľa hovorcu ministra vnútra Ivana Netíka aukcia stále prebieha, cena sa mala zatiaľ zvýšiť o milión eur.Areál nemocnice sa predáva už od minulého roka, keď Nemocnica sv. Michala vypísala prvé kolo súťaže. Do toho sa nikto neprihlásil, druhé aj tretie kolo zrušili. Do posledného štvrtého sa prihlásili rovnakí záujemcovia ako predtým. Ponuky predložili spoločnosť Eset, firma podnikateľa Františka Hodorovského - Forest Hill Company aj Forespo Reality 10, ktorá má podľa denníka Sme väzby na skupinu J&T. Všetky sa zúčastňujú aj aukcie.Po tom, čo sa Nemocnica sv. Michala predvlani presťahovala do nových priestorov v centre mesta, sa už v pôvodnom areáli zdravotná starostlivosť neposkytuje.