Bývalá študentka dostala v Rusku 4,5 roka za pokus o vstup do IS

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 22. decembra (TASR) - Moskovský okresný vojenský súd uznal dnes bývalú študentku Moskovskej štátnej univerzity Varvaru Karaulovovú za vinnú z pokusu vstúpiť do teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Vymeral jej trest odňatia slobody v trestaneckej kolónii v trvaní 4,5 roka. Obhajoba avizovala, že sa proti verdiktu odvolá.Podľa súdu sa Karaulovová rozhodla vstúpiť do IS s cieľom sabotáže v Sýrii alebo v Európe, a to spáchaním samovražedného bombového útoku. Na sociálnej sieti nadviazala kontakt s neidentifikovanou osobou, aby sa stala členkou jednej z buniek IS.Karaulovová odišla z domova 27. mája 2015 s tým, že ide na univerzitu, už sa však nevrátila. Neskôr sa zistilo, že tajne odletela do Istanbulu.Interpol spustil 2. júna 2015 pátranie a o dva dni neskôr Karaulovovú zadržali v Turecku spolu s ďalšími dvanástimi ruskými občanmi, keď sa pokúsili prekročiť hranice do Sýrie. Úrady predpokladali, že do Turecka prišli s konkrétnym cieľom: dostať sa cez jeho južnú hranicu do Sýrie a pripojiť sa k militantom.Karaulovovú do Ruska vrátili letecky 12. júna. V októbri 2015 ju ruské orgány zatkli pre podozrenie z väzieb na IS a v novembri oficiálne obvinili.