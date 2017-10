Bývalá Weinsteinova asistentka dostala za mlčanie 125.000 libier

Americký producent Harvey Weinstein. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn/Washington 24. októbra (TASR) - Bývalá britská asistentka amerického producenta Harveyho Weinsteina dostala 125.000 libier (v prepočte zhruba 140.300 eur), aby mlčala o sexuálnych obvineniach, ktoré vzniesla v minulosti voči tomuto hollywoodskemu magnátovi, informoval v utorok portál spravodajskej stanice BBC.Zelda Perkinsonová v rozhovore pre Financial Times uviedla, že v roku 1998 podpísala dohodu o nezverejnení tejto skutočnosti po tom, ako voči Weinsteinovi vzniesla obvinenie. Producent podľa výpovede od Perkinsonovej žiadal masáž alebo ju ťahal do postele, keď boli spolu sami v hotelovej izbe.Bývalá asistentka Perkinsonová sa rozhodla vypovedať po tom, ako jej jedna z kolegýň prezradila, že filmový producent obťažoval aj ju. Obe ženy následne požiadali o náhradu škody a dostali 250.000 libier, ktoré si rozdelili. Obe tiež podpísali dohodu o mlčaní, ktorou sa zaviazali o zmienených udalostiach viac nehovoriť.Porušením predmetnej zmluvy môže byť Perkinsonová nútená vyplatiť dohodu a môže jej aj hroziť vyplatenie náhrady škody či ďalších právnych poplatkov stanovených v kontrakte.povedala napriek tomu Perkinsonová pre Financial Times.vysvetlila.Weinstein akékoľvek obvinenie z nevhodného sexuálneho správania "jednoznačne" poprel.