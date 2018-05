Bývalé asimilačné nádrže pivovaru v Topoľčanoch nahradia výrobné haly

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Topoľčany 9. mája (TASR) – Spoločnosť AAH Park Topoľčany j.s.a. plánuje vybudovať výrobno-logistický areál v Topoľčanoch. Nový priemyselný areál by mal vzniknúť na ploche bývalých asimilačných nádrží topoľčianskeho pivovaru. Podľa zverejnenej projektovej dokumentácie, ktorú spoločnosť predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie, vzniknú v areáli dve nové haly. Jedna na výrobu a spracovanie plastových výrobkov pre automobilový priemysel, druhá na príjem, skladovanie a redistribúciu dielov pre výrobu v okolitých výrobných areáloch.Výstavba by mala byť realizovaná v dvoch etapách. Začiatok prvej je naplánovaný na september tohto roka, druhá etapa by sa mala začať v januári budúceho roka. Obidve etapy by mali byť ukončené do jedného roka. Náklady na vybudovanie výrobno-logistického areálu by mali dosiahnuť 30 miliónov eur. Vo výrobnej hale by malo nájsť pracovné uplatnenie 76 zamestnancov v prvej etape, postupne by sa mal ich počet zvýšiť na 215 pracovníkov. V druhej hale by malo vzniknúť 285 pracovných miest, z toho 30 v administratíve a zvyšok v sklade, logistike a nenáročnej montážnej činnosti.