Bývalého ministra L. Szigetiho definitívne oslobodili spod obžaloby

László Szigeti Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. septembra (TASR) – Krajský súd (KS) v Bratislave dnes definitívne oslobodil bývalého ministra školstva Lászloá Szigetiho spod obžaloby z trestného činu subvenčného podvodu. Jeho rozhodnutie je právoplatné.reagoval exminister. Dotácia podľa neho išla štandardnou cestou a on nemohol niesť zodpovednosť za to, že bola použitá na iný účel.KS dnes rozhodoval o odvolaní prokurátora voči rozsudku Okresného súdu (OS) Bratislava III, ktorý v decembri minulého roka taktiež Szigetiho spod obžaloby oslobodil. Súd vtedy okrem iného skonštatoval, že skutok sa stal, ale nespáchal ho obžalovaný.povedala dnes predsedníčka senátu KS v Bratislave.Uviedla, že okresný súd vykonal v tejto veci rozsiahle dokazovanie. Konanie vtedajšieho ministra však podľa KS nebolo úplne v súlade splatnými vyhláškami. Trestný čin však nespáchal.skonštatovala okrem iného predsedníčka senátu.László Sz. počas celého procesu svoju vinu odmietal.Podľa obžaloby v prepočte 116.178 eur z rezortného rozpočtu určených na riešenie havarijného stavu školskej telocvične v obci Zemianska Olča malo smerovať v rozpore s predpismi do prestavby sály súkromnej spoločnosti. Politikovi, ktorý to mal umožniť, hrozilo pôvodne päť- až 12-ročné väzenie.Exminister sa podľa prokuratúry dohodol s vtedajším starostom obce, prijal od neho v marci 2006 poštou žiadosť o dotáciu, nedal ju zaevidovať do elektronického systému ministerstva a rozhodol o pridelení dotácie, aj keď vedel, že obec nespĺňa podmienky.