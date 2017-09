Bývalí povstalci z FARC založia politickú stranu s rovnakou skratkou

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Bogota 1. septembra (TASR) - Bývalí ľavicoví povstalci z kolumbijskej organizácie Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC) sa vo štvrtok dohodli na názve svojej novej politickej strany, ktorej akronym je zhodný s ich predošlým - FARC. S odvolaním sa na kolumbijské médiá o tom dnes informovala agentúra AP.Povstalecké hnutie sa transformuje do politickej strany s názvom Alternatívne spoločné revolučné sily (španielsky la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), uviedol na sociálnej sieti Twitter hlavný vodca povstalcov Rodrigo Londoňo. V dôsledku toho bude mať nová strana rovnakú skratku ako mali povstalci doposiaľ, a síce FARC.O zmene názvu rozhodlo vo štvrtok drvivou väčšinou hlasov zhruba 900 členov FARC. Tí sa zišli na zhromaždení, ktoré tento týždeň prebieha v metropole Bogota a na ktorom členovia FARC preberajú svoju transformáciu z povstaleckej skupiny na politickú stranu. Výsledky tohto zasadnutia vrátane novej politickej stratégie hnutia, by mali lídri FARC oznámiť už dnes, informovala agentúra DPA.Povstalci z FARC pritom ešte v nedeľu zdôraznili, že chcú vytvoriť alternatívnu ľavicovú koalíciu a zmeniť tradičnú politickú konzervatívnosť v Kolumbii. Do politickej strany sa povstalci transformujú na základe prelomovej mierovej dohody, ktorú vlani podpísali s vládou.Dohoda bývalým bojovníkom zaručuje desať kresiel v Kongrese a rovnaké dotácie, aké štát poskytuje ostatným politickým stranám. Organizácia naznačila, že sa bude naďalej pridŕžať svojich marxistických základov a sústrediť sa na získavanie hlasov roľníkov, robotníkov a mestskej strednej triedy, a to svojím programom sociálnej spravodlivosti.Novú stranu vytvorenú z bývalých povstalcov však odmietajú tí, ktorí jej členov spájajú s prípadmi únosov a terorizmu. Vstup organizácie do politiky sa stretol s prudkým odporom viacerých kolumbijských lídrov vrátane bývalého prezidenta Álvara Uribeho.Podľa augustového prieskumu verejnej mienky má úplnú dôveru v transformáciu povstalcov na politickú stranu len necelých desať percent Kolumbijčanov, zatiaľ čo drvivá väčšina vyjadrila názor, že za FARC nikdy vo voľbách hlasovať nebude.Prelomovou mierovou dohodou z júna 2016 medzi kolumbijskou vládou a FARC sa ukončila vyše 50-ročná občianska vojna, ktorá si vyžiadala viac než 220.000 mŕtvych. Mierovú dohodu pritom v ľudovom hlasovaní voliči tesne odmietli, následne ju však presadil kolumbijský Kongres. Kľúčovým bodom dohody bolo opätovné zapojenie povstalcov do civilného života. Zároveň sa ňou stanovilo, že amnestiu dostanú všetci členovia FARC, ktorí nespáchali závažné zločiny. Za svoje úsilie o dosiahnutie mierovej dohody dostal kolumbijský prezident Juan Manuel Santos vlani Nobelovu cenu za mier.Kolumbijská vláda vyhlásila ozbrojený konflikt za oficiálne skončený v auguste po tom, ako pozorovatelia OSN odviezli posledný kontajner naložený zbraňami a muníciou, ktoré im na základe mierovej dohody povstalci dobrovoľne odovzdali.