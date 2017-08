Bývalí povstalci z organizácie FARC oznámili založenie vlastnú stranu

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Bogota 28. augusta (TASR) - Bývalí ľavicoví povstalci z kolumbijskej organizácie Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC) dnes v hlavnom meste Bogota oficiálne oznámili založenie vlastnej politickej strany.Zdôraznili, že chcú vytvoriť alternatívnu ľavicovú koalíciu a zmeniť tradičnú politickú konzervatívnosť v krajine, informovala agentúra AP.FARC sa transformuje do politickej strany pod novým, zatiaľ nezverejneným názvom na základe prelomovej mierovej dohody, ktorú podpísali s vládou minulý rok. Dohoda bývalým bojovníkom zaručuje desať kresiel v Kongrese a rovnaké dotácie, aké štát poskytuje ostatným politickým stranám.FARC dostane tiež pol milióna dolárov na spustenie činnosti expertnej skupiny - think tanku -, ktorá bude rozvíjať politickú ideológiu novej strany.Organizácia naznačila, že sa bude naďalej pridŕžať svojich marxistických základov a sústredí sa na získanie hlasov roľníkov, robotníkov a mestskej strednej triedy, a to svojím programom sociálnej spravodlivosti.Novú strana však odmietajú tí, ktorí jej členov spájajú s prípadmi únosov a terorizmu. Vstup organizácie do politiky sa stretol s prudkým odporom viacerých kolumbijských lídrov vrátane bývalého prezidenta Álvara Uribeho.FARC vznikli začiatkom 60. rokov z gerilovej členskej základne spojenej s Komunistickou stranou Kolumbie. Počas nasledujúcich 50 rokov si boje medzi povstalcami, vládnymi silami a pravicovými extrémistami vyžiadali vyše 250.000 mŕtvych, 60.000 nezvestných a milióny ďalších prišlo o domov.Štvorročné rokovanie v kubánskej Havane medzi povstaleckými vodcami a predstaviteľmi kolumbijskej vlády vyústili do podpísania mierovej dohody. Povstalci sa v nej zaviazali, že odovzdajú svoje zbrane, pred špeciálnym tribunálom sa priznajú k zločinom a svoju vojnovú korisť venujú ako odškodné obetiam.