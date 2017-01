Bývalú ministerku pre národnú bezpečnosť USA hospitalizovali

Janet Napolitanová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

San Francisco 18. januára (TASR) - Šéfku Kalifornskej univerzity a bývalú americkú ministerku pre národnú bezpečnosť Janet Napolitanovú hospitalizovali kvôli komplikáciám, ktoré nastali počas liečby rakoviny. Oznámila to v utorok Kalifornská univerzita.Napolitanovej diagnostikovali toto ochorenie ešte vlani v auguste, uvádza sa vo vyhlásení školy. Univerzita ochorenie 59-ročnej Napolitanovej bližšie nešpecifikovala. Prezidentka univerzity vykonávala všetky činnosti vyplývajúce z tohto postu aj počas liečby, z nemocnice by sa po hospitalizácii mala vrátiť v priebehu nasledujúcich dní.Napolitanová viedla ministerstvo pre národnú bezpečnosť v rokoch 2009-2013 počas úradovania prezidenta Baracka Obamu a bola prvou ženou na tomto poste. Pred nástupom do tejto funkcie bola guvernérkou amerického štátu Arizona.