Bývalý brankár Trančík má ísť za mreže v kauze ovplyvňovania výsledkov

Na archívnej fotografii brankár Prešova Martin Trančík zachaňuje pred Slovanistom Stanislavom Šestákom. V Prešove sa 18. mája 2002.

Bratislava 24. mája (TASR) - Bývalý slovenský futbalový brankár Martin Trančík sa dozvedel rozsudok v kauze ovplyvňovania výsledkov, ktorá vyšla na povrch ešte v roku 2013. Pôvodne mu súd vymeral trest odňatia slobody na 13 mesiacov, po odvolaní by mal ísť za mreže na 6 mesiacov.Bývalý brankár sa odvolal na Najvyšší súd voči prvotnému rozsudku Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, ktorý ho poslal do väzenia na trinásť mesiacov. "" cituje oficiálny web Slovenského futbalového zväzu oddelenie integrity futbalu SFZ.Trančíka súd uznal vinným za nasledovné. "" píše sa vo verejne dostupnom rozsudku Najvyššieho súdu.Škandál s ovplyvňovaním výsledkov vyšiel na povrch v septembri 2013. Bol prvý, ktorý súvisel s korupciou spojenou so športovým stávkovaním v slovenskom futbale. Prípad začal oznámením hráča českej juniorskej futbalovej ligy na polícii, že ho kontaktovali s ponukou na ovplyvnenie zápasu. To rozbehlo vyšetrovanie, ktoré odhalilo stávkarský gang. Jeho členovia ovplyvnili celkovo 19 stretnutí na Slovensku a v Česku. Trančík figuroval v štyroch zápasoch z roku 2011 ako sprostredkovateľ i organizátor. Za ovplyvnenie výsledku mal zinkasovať províziu vo výške až šesťtisíc eur.Celý gang riadila mafia zo Singapuru, ktorá vkladala stávky do nelegálnych stávkových kancelárií. Na Slovensku sa o organizáciu týchto podvodov starala skupina bývalých futbalistov – hlavný organizátor - Ivan Žiga, ktorý hrával aj v malajzijských kluboch, Róbert Rák a Marián Dirnbach. Obvinení boli aj prvoligoví hráči klubu DAC Dunajská Streda. Išlo o štyroch hráčov - bývalého reprezentanta Ivana Hodúra, obrancov Mareka Božoňa a Tomáša Hubera a záložníka Michala Diana, ktorý však do zápasov zasiahol ako náhradník len na pár minút.Definitívnu bodku za Trančíkovým prípadom dá ešte Disciplinárna komisia SFZ. "" povedal asistent Integrity futbalu SFZ Jakub Čavoj. Disciplinárna komisia rozhodne aký trest Trančíkovi vymeria. Spomínaným ostatným aktérom SFZ zastavil činnosť až na 25 rokov. "" dodal Čavoj.