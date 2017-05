Bývalý hokejista SR Oto Haščák: Zaostávame, zle sa na to pozerá

Na archívnej snímke bývalý slovenský reprezentant Oto Haščák. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Kolín 15. mája (TASR) - Ako hráč bol pri postupe slovenského tímu z C-kategórie do "áčka," teraz ako skaut sleduje slovenskú snahu o záchranu. Oto Haščák sledoval uplynulé dva zápasy slovenského tímu v kolínskej A-skupine MS a z pozície hokejového odborníka pomenoval slovenské nedostatky. Bývalý úspešný reprezentant vidí výrazné rozdiely v defenzívnej i ofenzívnej kvalite, pre ktoré zverenci Zdena Cígera výrazne zaostávali za favoritmi turnaja.Slovenskí hokejisti mali víkend vyplnený dvomi zápasmi s Ruskom a USA. Oba prehrali výrazným rozdielom, ktorý bol podľa Haščáka reálnym odrazom možností.uviedol Oto Haščák v rozhovore pre TASR.O predošlých výsledkoch a výkonoch slovenského tímu na turnaji sa bývalý reprezentant dozvedel len z médií, no už zápasy s tímami ako Dánsko či Taliansko mu naznačili, že proti favoritom turnaja to budú mať jeho krajania mimoriadne ťažké.spomenul Haščák aj reálnu hrozbu.Bývalý reprezentačný kapitán pracuje už niekoľko rokov ako hokejový skaut. Pozorným okom hokejového odborníka vníma zásadné nedostatky slovenských hráčov.povzdychol si Haščák.Hoci má hokejových skúseností a poznatkov na rozdávanie, nepasuje sa do pozície radcu, ktorý by sa plietol do práce trénerov. Svoj postoj k viacerým herným aspektom však netají.poznamenal Oto Haščák.V súčasnosti pôsobí ako skaut New Yorku Rangers, v minulosti pracoval aj pre Los Angeles Kings a Boston Bruins. Na šampionáte sleduje hráčov, ktorí by mohli byť zaujímaví pre jeho klub. Počas sezóny sa pravidelne stretáva aj so skautami ďalších tímov a všíma si ich postoj k slovenským hokejistom.prezradil Haščák.V deväťdesiatych rokoch patril k hráčom, ktorí pomáhali slovenskému tímu prebojovať sa do elitnej kategórie, z ktorej odvtedy nikdy nevypadli. Počas MS v Kolíne je však nepríjemná otázka záchrany aktuálna.dodal.