Bývalý katalánsky vicepremiér sa zaviazal dodržiavať španielske zákony

Oriol Junqueras, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 4. januára (TASR) - Bývalý katalánsky vicepremiér Oriol Junqueras vo štvrtok prisľúbil, že sa bude riadiť španielskymi zákonmi. Vyjadril sa tak na pojednávaní Najvyššieho súdu v Madride, ktorý žiadal o svoje prepustenie z väzby.Na záver pojednávania sudcom povedal, že v prípade prepustenia nebude v záležitosti Katalánska konať jednostranne.uviedol Junquerasov právnik Andreu Van den Eynde, ktorý vyjadril nádej, že tribunál pochopí jeho situáciu.Očakáva sa, že traja sudcovia Najvyššieho súdu do piatka verejne oznámia, či Junqueras ostane vo väzbe alebo ho pustia na kauciu. Prepustenie by mu uľahčilo zložiť sľub ako katalánskemu poslancovi po regionálnych voľbách z 21. decembra a možno by sa mohol stať aj novým lídrom Katalánska, uvádza agentúra AP.Junqueras čelí obvineniam zo vzbury, protištátnej činnosti a zneužitia verejných financií v súvislosti s nelegálnymi snahami o nezávislosť Katalánska. Podľa španielskeho práva mu za to hrozí až do 30 rokov väzenia.Ustanovujúca schôdza nového katalánskeho parlamentu bude 17. januára. Po regionálnych voľbách získali opäť najviac mandátov separatistické strany. Zatiaľ však nie je úplne jasné, či budú schopné vytvoriť vládu. Osem zo 70 zvolených poslancov je buď na úteku pred spravodlivosťou, alebo vo väzení v Španielsku. Zosadený katalánsky premiér Carles Puigdemont je v belgickej metropole Brusel.Po tom, ako katalánsky parlament 27. októbra schválil jednostranné vyhlásenie nezávislosti od Španielska, je región pod priamou správou Madridu.