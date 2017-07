Bývalý kouč Buffala a NY Islanders Nolan povedie poľskú reprezentáciu

Ted Nolan Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Varšava 13. júla (TASR) - Novým trénerom poľskej hokejovej reprezentácie sa stal Kanaďan Ted Nolan. Bývalý kouč klubov NHL Buffalo Sabres a New York Islanders priletel v stredu do Varšavy a ujal sa novej funkcie.Päťdesiatdeväťročný Nolan nahradil vo funkcii Jaceka Plachtu, ktorému tamojší zväz neobnovil kontrakt.citoval web IIHF prezidenta Poľskej hokejovej federácie Dawida Chwalku.Nolan viedol Buffalo v rokoch 1995–1997 a 2013–2015, hlavným trénerom New Yorku Islanders bol v období 2006–2008. Skúsenosti s európskym hokejom už má z rokov 2011-2013, keď viedol lotyšskú reprezentáciu. Okrem toho pracoval ako viceprezident pre hokejové operácie v klube AHL Rochester Americans. Jeho cieľom je priviesť Poliakov do elitnej kategórie MS, o postup sa budú snažiť budúci rok v apríli na turnaji A-skupiny I. divízie MS v konkurencii tímov Slovinska, Talianska, Kazachstanu, Maďarska a Veľkej Británie. Miestenky na svetový šampionát 2019 v Bratislave a Košiciach si vybojujú dva najlepšie tímy. "Milujem výzvy. Celý život som vystupoval v úlohe outsidera. Verím, že dokážem pomôcť posunúť poľský hokej na vyššiu úroveň," vyhlásil Nolan, ktorému bude na striedačke pomáhať bývalý asistent, krajan Tom Coolen.