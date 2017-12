Bývalý kozmonaut Remek končí ako český veľvyslanec v Rusku

Vladimír Remek, archívna snímka Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Moskva/Praha 31. decembra (TASR) - Bývalý československý kozmonaut Vladimír Remek koncom januára ukončí svoje pôsobenie na poste veľvyslanca ČR v Rusku. Ambasádu v Moskve viedol štyri roky, informoval v nedeľu spravodajský server iDNES.cz.Český rezort diplomacie zatiaľ neoznámil, kto 69-ročného Remka vo funkcii veľvyslanca nahradí. Týždenník Respekt však uviedol, že by to mohol byť kariérny diplomat Vítězslav Pivoňka.Meno nového šéfa ambasády v Moskve ministerstvo zverejní až po jeho potvrdení zo strany hostiteľskej krajiny.Vladimír Remek, držiteľ najvyššieho sovietskeho vyznamenania Hrdina Sovietskeho zväzu, pôsobil po novembri 1989 na ambasáde v Moskve ako obchodný radca. Svoje veľvyslanecké pôsobenie tam oficiálne začal 16. januára 2014, keď odovzdal svoje poverovacie listiny ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.Štvorročné pôsobenie veľvyslancov je v ČR štandardné a spravidla sa dodržuje, hoci niektorí ambasádori vykonávajú svoju funkciu i dlhšie.Český prezident Miloš Zeman hovoril o svojom želaní vymenovať Remka za veľvyslanca už krátko po svojom zvolení do funkcie v roku 2013. Narazil však na nesúhlas vtedajšieho ministra zahraničných vecí Karla Schwarzenberga. Cestu k Remekovmu vymenovaniu tak otvorila až následná zmena vlády.Vladimír Remek sa v marci 1798 stal prvým a jediným československým kozmonautom a vôbec prvým mužom vo vesmíre, ktorý nepochádzal zo ZSSR alebo USA. Tento bývalý vojenský letec bol v rokoch 2004-2013 poslancom europarlamentu za komunistov z KSČM.