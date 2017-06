Bývalý legendárny kanonier Realu Madrid Raúl oslavuje 40 rokov

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Madrid/Bratislava 27. júna (TASR) - Jeden z najlepších futbalistov španielskej histórie, bývalý kanonier Realu Madrid a španielskej reprezentácie Raúl González Blanco bude mať v utorok 27. júna 40 rokov.Výnimočný španielsky útočník sa s bohatou kariérou rozlúčil 16. novembra 2015 ako hráč amerického tímu New York Cosmos, ktorý v deň jeho rozlúčky porazil 3:2 kanadskú Ottawu Fury, čím získal titul v druholigovej súťaži - Severoamerickej futbalovej lige (North American Soccer League - NASL).Vo svojom poslednom súťažnom zápase vtedy 38-ročný Raúl prihral na víťazný gól a krátko po dueli pre agentúru DPA povedal:Raúl González Blanco sa narodil 27. júna 1977 v hlavnom meste Španielska v Madride. Jeho meno je predovšetkým spájané s Realom Madrid, ale prvé vážnejšie futbalové kroky urobil v klube mestského rivala v Atleticu Madrid. V juniorskom tíme Atletica dosiahol svoje prvé individuálne a tímové úspechy. Už v prvej sezóne nastrieľal 65 gólov a dorastenecký tím vyhral juniorské majstrovstvá Španielska. Mladý Raúl sa videl ako kanonier Atletica, ale rozhodnutie vtedajšieho prezidenta Jesúsa Gila zrušiť z ekonomických dôvodov mládežnícky tím, priviedlo budúceho kanoniera Primera Division do dorastu konkurenčného Realu Madrid. Už v prvej sezóne 1991/1992 v dorasteneckom výbere "bieleho baletu" nastrieľal Raúl ako záložník 71 gólov. Čo ho presunulo nielen z postu stredopoliara do útoku, ale aj do seniorského "céčka" Realu Madrid. V "céčku" už v prvých siedmych zápasoch strelil 13 gólov a vtedajší tréner A-tímu "pusiniek" Jorge Valdano sa rozhodol otestovať mladíka v Primera Division. Za prvý tím Realu nastúpil proti Zaragoze 29. októbra 1994 ako 17-ročný, čím sa stal najmladším hráčom, ktorý si v Primera Divison obliekol dres "bieleho baletu".O týždeň neskôr čakal Raúla oveľa dramatickejší duel. Real Madrid nastúpil proti odvekému rivalovi Atleticu Madrid. V zápase 17-ročný Raúl svojou aktivitou získal penaltu, asistoval pri druhom góle a do tretice v 37. minúte aj sám skóroval. Od tohto momentu bol pre Real Madrid neodmysliteľnou súčasťou až do roku 2010.Kráľovský madridský klub vďaka jeho gólom získal šesť (1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008) titulov v Primera Division, trikrát (1998, 2000, 2002) vyhral Ligu majstrov, dvakrát (1998, 2002) Interkontinentálny pohár, štyrikrát (1997, 2001, 2003, 2008) sa Real tešil zo španielskeho Superpohára a raz (2002) z európskeho Superpohára UEFA. Celkovo za Real Madrid nastrieľal Raúl 323 gólov, z toho v Lige majstrov 71.V roku 2010 odišla legenda "bieleho baletu" do nemeckého tímu Schalke 04 Gelsenkirchen, kde si rovnako ako v Madride získal srdcia futbalových fanúšikov. S nemeckým tímom vyhral napríklad nemecký Superpohár. Zo Schalke v roku 2012 odišiel do katarského Al Saddu a kariéru zakončil v roku 2015 v americkom New York Cosmos.Španielsko reprezentoval v rokoch 1996-2006 a v 102 odohratých zápasoch strelil 44 gólov. Asi najsmutnejším okamihom jeho reprezentačnej kariéry bol nepremenený pokutový kop na majstrovstvách Európy v roku 2000 vo štvrťfinálovom zápase proti Francúzsku.Jeden z najsympatickejších a asi najskromnejších svetových futbalistov v roku 2016 pred najprestížnejším španielskym ligovým zápasom (El Clásico) pre britský Daily Mail na adresu barcelonského kanoniera Lionela Messiho a madridského kanoniera Cristiana Ronalda povedal, že sú jednoducho najväčší a následne dodal, že ak by hral v jednom mužstve s týmito futbalistami, zrejme by si "neškrtol". Musel by si vystačiť s miestom na lavičke náhradníkov.