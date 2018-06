Bývalý pakistanský prezident bude kandidovať v parlamentných voľbách

Na archívnej snímke bývalý pakistanský prezident Parvíz Mušaráf. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Islamabad 9. júna (TASR) - Bývalý pakistanský prezident Parvíz Mušarraf ohlásil svoju kandidatúru za poslanca v parlamentných voľbách, ktoré sa v krajine uskutočnia 25. júla, informovala v sobotu agentúra AP.Mušarraf to oznámil po tom, čo mu pakistanský najvyšší súd umožnil podmienečný návrat do vlasti. Exprezident žije v dobrovoľnom exile v Dubaji, aby sa vyhol zadržaniu v súvislosti s viacerými obvineniami.Strana Pakistanská moslimská liga oznámila, že exprezident sa do politického života v krajine pred júlovými parlamentnými voľbami zapojí v severopakistanskom meste Čitrál.Exprezident doposiaľ presný termín svojho návratu do krajiny nezverejnil. Súd požaduje jeho návrat do 13. júna, aby sa vyhol zatknutiu v súvislosti s obvineniami vo viacerých súdnych kauzách, dodala AP.Mušarraf obvinenia, že nesie zodpovednosť za zavraždenie bývalej premiérky Bénazír Bhuttovej, ku ktorému došlo v roku 2007, odmieta. Odstúpil, keď vo voľbách v roku 2008 zvíťazila strana zavraždenej expremiérky. Následne Pakistan opustil a v súčasnosti žije v exile v Dubaji.