Bývalý pästiar Tomi Kid oslavuje 40 rokov

Tomáš Kovács Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Galanta 20. júna (TASR) - Bývalý najúspešnejší slovenský profesionálny pästiar a súčasný prezident Slovenskej boxerskej federácie (SBF) Tomáš Kovács bude mať v utorok 20. júna 40 rokov.Po zvolení do funkcie prezidenta SBF 4. marca 2017 sa na svojom facebookovom profile vyznal slovami:S profesionálnou kariérou sa "Tomi Kid" rozlúčil ako správny bojovník v ringu a víťazstvom. V Nitre 15. októbra 2016 pokoril hneď v prvom kole technickým knokautom Gruzínca Giorgiho Berošviliho, ktorému odplatil prehru z júna toho istého roka.Po zápase nechýbali v očiach Kovácsa slzy napriek tomu, že sa dlhé roky venoval jednému z najtvrdších športov. Aktívnu činnosť zanechal s výborným skóre. Ako amatér absolvoval viac ako 220 zápasov a ako profesionál za osem rokov 28 duelov, z ktorých len dva prehral. V júni 2016 ho zdolal Berošvili a 14. decembra 2013 v Alamodome v americkom San Antoniu bol v prestížnej konfrontácii nad jeho sily Kazach Bejbut Šumenov.Galanťan má v zbierke medzinárodné opasky World Boxing Foundation aj World Boxing Federation v poloťažkej hmotnostnej kategórii. V druhej menovanej verzii sa neskôr stal aj majstrom sveta či držiteľom medzinárodného opasku v ťažkej váhe. V roku 2011 si vybojoval európsky titul World Boxing Organization (WBO), ktorá je jedna zo štyroch najprestížnejších.Tomáš Kovács sa narodil 20. júna 1977 v Galante. Dalo by sa povedať, že sa do rukavíc doslova narodil. Jeho otec Pavol Kovács bol boxer a československý reprezentant, aj preto budúci šampión vyrastal medzi povrazmi. Prvé vážnejšie kroky medzi štyrmi rohmi urobil ako šesťročný práve pod dohľadom svojho otca. V amatérskom ringu sa postupne prepracoval do širšej slovenskej špičky. Boxoval za oddiely či boxerské kluby v Galante, Komárne, Žiline, Nitre a Bratislave, kde ukončil amatérsku činnosť.Pred tridsiatkou sa rozhodol vstúpiť do profesionálneho ringu. Už v roku 2009 sa po víťazstve nad Keňanom Samsonom Onyangom stal v rodnom meste majstrom sveta organizácie World Boxing Foundation.Vo februári 2011 získal v zápase s Uganďanom Hamzom Wanderom titul majstra Európy v poloťažkej váhe organizácie WBO. Borci na seba narazili v Nitre a po tvrdej bitke, ktorá trvala celých dvanásť kôl, ukoristil cenný opasok "Tomi Kid". O tri roky neskôr v novembri 2014 sa stretli opäť, tentoraz v Trnave. Z víťazstva po desaťkolovom súperení a z opasku World Boxing Federation sa tešil znova Slovák.Svoje skúsenosti z ringu si nenechal len pre seba. Už počas profesionálnej kariéry založil v rodnom meste K.O. Box Club Galanta, v ktorom boxersky vyrástol aj nádejný Viliam Tankó. Vo svojom klube sa "Tomi Kid" nevenuje len talentom, ale pod jeho dohľadom boxujú aj chlapci z problematických či sociálne slabších rodín. Nedávno si prevzal výročnú trofej Medzinárodného olympijského výboru (MOV) za rok 2017 Šport bez hraníc, ktorú mu dali za príkladné pôsobenie proti diskriminácii v športe a za využívanie športu ako prostriedku na celkovú sociálnu inklúziu.V rodine bývalého boxera možno rastie ďalší šampión. Odvetviu sa začal venovať syn z druhého manželstva Kristián Kovács.