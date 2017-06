Bývalý šéf britských euroskeptikov má po voľbách obavy o brexit

Na snímke Nigel Farage. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 9. júna (TASR) - Bývalý predseda Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) Nigel Farage vyhlásil, že jeho zoskupenie by malo prevziať významnú úlohu v britskej politike, ak by konzervatívci pred rokovaniami o tzv. brexite nemali výraznú väčšinu v parlamente. Podľa jeho vyjadrenia po štvrtkových parlamentných voľbách, ktoré v noci na dnes citovala stanica BBC, by "nemal na výber" a musel by sa vrátiť do politiky, ak by bol proces vystúpenia Británie z EÚ ohrozený.V reakcii na odhady volebných výsledkov, ktoré pre konzervatívcov znamenajú stratu parlamentnej väčšiny, Farage v rozhovore pre televíznu sieť ITV vyjadril obavu, že novú vládu by mohli vytvoriť labouristi. V Británii by tak podľa neho hrozilo usporiadanie druhého referenda o vystúpení z EÚ.Farage sa ešte ako líder UKIP zasadzoval za vlaňajšie referendum, v ktorom väčšina voličov podporila odchod Británie z EÚ. Následne odstúpil zo straníckej funkcie.Euroskeptická UKIP v štvrtkových voľbách zrejme nezískala v parlamente nijaké kreslá, pričom sa predpokladá, že bývalí podporovatelia prešli rovnako k labouristom, ako aj ku konzervatívcom. Terajší líder UKIP Paul Nuttall vyhlásil, že premiérka Theresa Mayová, ktorá iniciovala predčasné voľby, proces brexitu "vystavila nebezpečenstvu".