Bývalý šéf cyklistickej UCI Verbruggen zomrel po boji s leukémiou

Hein Verbruggen, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Amsterdam 14. júna (TASR) - Vo veku 75 rokov zomrel bývalý dlhoročný prezident Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) Hein Verbruggen. Holandský funkcionár bojoval tri roky s leukémiou, informovala agentúra AP.Podľa hovorcu Holandského cyklistického zväzu zomrel Verbruggen v utorok v noci. Na čele svetovej cyklistiky stál v rokoch 1991 až 2005, bol takisto členom Medzinárodného olympijského výboru, v oboch organizáciách zastával až do svojej smrti čestné funkcie.V uplynulých rokoch Verbruggen čelil obvineniam, že pomáhal kryť doping Američana Lancea Armstronga. V roku 2013 to vyhlásil samotný Armstrong, ktorý pre doping dodatočne prišiel o všetkých sedem titulov z Tour de France. To isté konštatovala v roku 2015 nezávislá reformná komisia, Verbruggen potom pohrozil UCI žalobou.