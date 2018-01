Bývalý šéf egyptskej armády sa bude uchádzať o prezidentské kreslo

Francúzsky prezident Emmanuel Macron (vpravo) a egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Káhira 13. januára (TASR) - Bývalý náčelník generálneho štábu egyptských ozbrojených síl Sámí Háfiz Anán v piatok oznámil, že bude kandidovať v marcových prezidentských voľbách so zámerom poraziť súčasného prezidenta Abdala Fattáha Sísího. Dôvodom jeho rozhodnutia je skutočnosť, že ostatní kandidáti čelia veľkému nátlaku, aby zo súboja odstúpili.Anán prijal nomináciu svojej Egyptskej arabskej strany (EAP). Egyptská ústava stanovuje, že uchádzač o prezidentský súboj musí získať oficiálne odporúčania od najmenej 20 zvolených členov parlamentu alebo vyzbierať 25.000 voličských podpisov z najmenej 15 egyptských provincií, ktorých je celkovo 29, informuje agentúra AP.Podľa predstaviteľov EAP stráca Sísí obľubu obyvateľstva pre tvrdé úsporné opatrenia, ktoré uvrhli mnohých Egypťanov do chudoby alebo ekonomických ťažkostí. Prudko sa zhoršilo aj dodržiavanie ľudských práv, tvrdí EAP. Napriek tomu je Sísího víťazstvo a druhé funkčné obdobie takmer isté. Voľby sa budú konať 26.-28. marca.Sísího najvážnejší vyzývateľ, bývalý premiér Ahmad Šafík, sa pod nátlakom vzdal kandidatúry po tom, ako ho deportovali z dobrovoľného exilu v Spojených arabských emirátoch. Ďalší kandidát - plukovník Ahmad Kansawa - bol vlani vojenským súdom odsúdený na šesť rokov pre porušenie armádnych pravidiel, ktoré vojakom zakazujú politické aktivity.Anán (69) má dobré vzťahy s USA, kde po zvrhnutí egyptského prezidenta Husního Mubaraka vyjednával poskytnutie pomoci pre svoju krajinu. Je považovaný za pragmatika, ktorý je prístupný kompromisom a politickému dialógu so všetkými rivalmi vrátane Moslimského bratstva, ktoré je momentálne v Egypte postavené mimo zákon.