Bývalý šéf FBI James Comey pripravuje knihu o riadení tejto inštitúcie

James Comey, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 3. augusta (TASR) - Bývalý šéf amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) James Comey pripravuje knižnú publikáciu o vedení a rozhodnutiach, ktoré za jeho funkčného obdobia padli v tejto bezpečnostnej inštitúcii. Informovala o tom v stredu stanica BBC s odvolaním sa na jeho vydavateľa.Kniha, zatiaľ bez oficiálneho názvu, by mala byť dokončená na jar budúceho roku. Bude obsahovať "dosiaľ nezverejnené príbehy" zo zákulisia FBI, uviedlo vo vyhlásení vydavateľstvo Flatiron Books.Comeyho prepustil z úradu prezident USA Donald Trump v máji, v čase keď Comey viedol vyšetrovanie údajných kontaktov medzi Trumpovou predvolebnou kampaňou a Moskvou. Jeho prepustenie sa stretlo s ostrou kritikou, pričom obaja aktéri ponúkli médiám rozdielny opis svojej súkromnej konverzácie.Prezident krátko na to vyhlásil, že dôvodom jeho rozhodnutia bola "ruská záležitosť". Demokratická kandidátka na post hlavy štátu Hillary Clintonová obvinila zo svojho volebného neúspechu Comeyho rozhodnutie opätovne otvoriť vyšetrovanie FBI ohľadom použitia jej súkromného e-mailu na odoslanie citlivých štátnych materiálov.Senát v utorok potvrdil za jeho nástupcu v kresle riaditeľa FBI Christophera Wraya. V Senáte dostal 50-ročný Wray podporu v pomere hlasov 92:5, pričom Trump nominoval Wraya do tejto funkcie 7. júna. Nomináciu pred hlasovaním v pléne 20. júla jednomyseľne schválil i justičný výbor amerického Senátu.Wray pracoval v rokoch 2003-2005 ako námestník ministra spravodlivosti v administratíve vtedajšieho republikánskeho prezidenta Georgea W. Busha. Wray v stredu zložil prísahu do rúk ministra spravodlivosti USA Jeffa Sessionsa a svoju novú úlohu riaditeľa FBI podľa agentúry AP označil za "česť svojho života".