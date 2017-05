Bývalý šéf FBI nebude svedčiť pred výborom Senátu o vyšetrovaní Ruska

James Comey Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 13. mája (TASR) - Odvolaný riaditeľ FBI James Comey nepredstúpi na budúci týždeň pred senátny výbor, aby ho informoval o vyšetrovaní údajných stykov medzi predvolebnou kampaňou prezidenta Donalda Trumpa a Ruskom. Oznámil to v piatok senátor Mark Warner.Senátny výbor pre spravodajskú činnosť si chcel vypočuť Comeyho súkromne po tom, ako ho prezident Trump tento týždeň odvolal z funkcie.informoval demokratický senátor Mark Warner, ktorý je členom výboru."Výbor bude pokračovať v práci s riaditeľom Comeyom, aby mohol prísť, keď to program umožní," citovala ho agentúra DPA.Senátny výbor pre spravodajskú činnosť je uprostred rozsiahleho vyšetrovania zasahovania Ruska do prezidentských volieb v USA v roku 2016 a jeho stykov s Trumpovou kampaňou.