Bývalý šéf FBI podľa správy porušil pravidlá: Nebol politicky zaujatý

Washington 15. júna (TASR) - Konanie bývalého riaditeľa amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Jamesa Comeyho pred prezidentskými voľbami v roku 2016 predstavovalo porušenie noriem ministerstva spravodlivosti USA, nebolo však politicky motivované. Uvádza sa to v správe Úradu generálneho inšpektora (OIG) amerického rezortu spravodlivosti, ktorú zverejnili vo štvrtok, informuje agentúra DPA.Správa predstavuje prvý nestranícky pohľad na udalosti predchádzajúce prezidentským voľbám, po ktorých sa Donald Trump dostal do Bieleho domu - vrátane Comeyho vyhlásenia, že federálni vyšetrovatelia začínajú opäť otvárať vyšetrovanie e-mailov Hillary Clintonovej.Niektorí demokrati sa domnievajú, že tento krok stál Clintonovú víťazstvo vo voľbách. A to napriek tomu, že Comey o niekoľko dní na to oznámil, že na používaní jej súkromného e-mailového servera v čase, keď pôsobila ako ministerka zahraničných vecí USA, nebolo nič trestné.Porušeniesa podľa správy týka aj praxe rezortu spravodlivosti nekomentovať prebiehajúce trestné vyšetrovanie a vyhýbať sa krokom, ktoré by mohli mať dosah na nadchádzajúce voľby.V správe sa uvádza, že Comey bol "", keď v júli 2016 neinformoval svojho nadriadeného o svojom rozhodnutí verejne vyhlásiť, že neodporúča voči Clintonovej vzniesť obvinenia. Úrad generálneho inšpektora však nenašiel nijaké dôkazy o tom, že závery Comeyho a ďalších prokurátorov by boli ovplyvnené zaujatosťou, píše DPA.Najkritickejšia časť správy hovorí o zisteniach, že niekoľko zamestnancov FBI, ktorí hrali významnú úlohu vo vyšetrovaní, posielalo politické odkazy, čím spochybnili svoju objektivitu. Správa odhalila predtým nezverejnenú komunikáciu prostredníctvom textových správ medzi bývalými predstaviteľmi FBI Petrom Strzokom a Lisou Pageovou, v ktorých Strzok uviedol, žeTrumpovi stať sa prezidentom. Úrad generálneho inšpektora predtým objavil textové správy podporujúce Clintonovú, ktoré si vymieňali spomínaní bývalí zamestnanci FBI.Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová uviedla, že Trump bol o správe generálneho inšpektora FBI informovaný a táto správaPôvodné vyšetrovanie Clintonovej e-mailov sa začalo v roku 2015 po tom, čo vyšlo najavo, že v čase svojho pôsobenia na poste šéfky diplomacie USA používala súkromný e-mailový server. Išlo o porušenie pravidiel ministerstva zahraničných vecí. Comey v júli 2016 prišiel k záveru, že hoci bolo používanie servera v prípade Clintonovej znakom nesprávneho úsudku, nedopustila sa zločinu a nebude obvinená.Toto bolo spomínané ako jeden z dôvodov, prečo Trump odvolal v máji 2017 Comeyho z funkcie. Odvolanie viedlo k vymenovaniu špeciálneho prokurátora Roberta Muellera, ktorý dostal za úlohu vyšetriť, či Trump maril spravodlivosť vo vyšetrovaní zasahovania Ruska do amerických volieb.