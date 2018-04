Bývalý šéf FBI: Trump nie je spôsobilý na to, aby bol prezidentom

James Comey označuje Donalda Trumpa za človeka nespätého s pravdou. Na kombosnímke americký prezident Donald Trump a bývalý riaditeľ FBI James Comey. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 16. apríla (TASR) - Bývalý riaditeľ amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) James Comey v nedeľu uviedol, že americký prezident Donald Trump nie jena to, aby bol prezidentom.povedal Comey v rozhovore pre televíziu ABC, z ktorého citovala z noci na pondelok agentúra AP.Šlo o Comeyho prvý veľký televízny rozhovor, odkedy ho Trump vlani v máji odvolal, napísala spravodajská televízia BBC.V rozhovore Comey ďalej povedal, že Trump je niekto, kto pravdu nepovažuje za vysokú hodnotu.Comey vydáva na budúci týždeň svoje pamäti, v ktorých sa venuje aj prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi a uvádza podrobnosti o svojich rozhovoroch s ním.Comey označuje Trumpa za človeka. Štýl, akým Trump riadi krajinu, je podľa Comeyho. Týmto svojím prístupom sa Trump ponáša na mafiánskeho bossa, konštatuje Comey na stránkach svojej knihy.Vo svojich pamätiach Comey rekapituluje svojich 20 rokov kariéry, počas ktorej zastával post prokurátora New Yorku, námestníka ministra spravodlivosti vo vláde Georgea W. Busha a šéfa FBI v rokoch 2013-17. Ako šéf FBI Comey koordinoval vyšetrovanie podozrenia o napojení členov Trumpovho predvolebného tímu na Rusko.Spúšťačom pre odvolanie Jamesa Comeyho z funkcie riaditeľa FBI bol jeho nesúhlas prisľúbiť vernosť prezidentovi Trumpovi, ktorý ho o to požiadal krátko po svojej inaugurácii. Comey namiesto prísľubu lojality uviedol, že bude k prezidentovi vždy čestný.Comey bol nečakane odvolaný vlani 9. mája. Trump sa tak od čias prezident USA Richarda Nixona a aféry Watergate stal prvým prezidentom USA, ktorý odvolal vysokopostaveného predstaviteľa vyšetrujúceho kauzu súvisiacu s Bielym domom.