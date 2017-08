Bývalý šéf kontrarozviedky SIS P. Tóth zakladá politickú stranu Cieľ

Ilustračné foto. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 9. augusta (TASR) - Za stranou Cieľ, ktorá by mala vzniknúť na Slovensku, stojí Peter Tóth, bývalý novinár, ktorý neskôr pôsobil ako riaditeľ kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS). Na Tótha ako prvý upozornil portál aktuality.sk.povedal pre TASR Tóth.Aktuality.sk informujú, že členkou prípravného výboru novej strany je aj Alexandra Janoušková, ktorá moderovala rozhovor Tótha s bývalým šéfom SIS Ivanom Lexom. Údajne má mať blízko aj k bývalému šéfovi rozviedky SIS Igorovi Cibuľovi.O tom, že by mala vzniknúť strana Cieľ, informovala TASR pred niekoľkými mesiacmi. Zbieranie podpisov v posledných mesiacoch oznámili aj iné formujúce sa strany. Okrem oznámenia od Cieľu svietia aktuálne na webstránke ministerstva vnútra oznámenia aj od formujúcich sa strán Cesta-Drom-Út, Budúcnosť občanov Slovenska, sk.e-demokratia, Úsmev Slovensko, Slovenské hnutie obrody, Mihok-Rómska strana a Progresívne Slovensko.Na Slovensku máme podľa ministerstva vnútra zaregistrovaných viac ako 150 politických strán a hnutí. Z toho vyše 60 je aktívnych a okolo 90 sa nachádza v likvidácii. Vlani nevznikla žiadna nová politická strana či hnutie, do likvidácie vstúpili dve a dve boli z registra politických strán a hnutí vymazané.Politické hnutia na Slovensku vznikajú občas aj tak, že si niekto napríklad kúpi už existujúcu stranu a premenuje ju. Pokiaľ strana nevzniká kúpou a premenovaním už existujúcej, jej zakladatelia musia vyzbierať aspoň 10.000 podpisov, odovzdať ich ministerstvu a požiadať o registráciu. Ak splní všetky zákonné podmienky, ministerstvo ju zaregistruje. Pravidlá pre politické strany by sa mali v blízkej budúcnosti meniť.