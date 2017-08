Bývalý spolupracovník ministra pre brexit zakladá proeurópsku stranu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 16. augusta (TASR) - Bývalý šéf kancelárie britského ministra pre tzv. brexit Davida Davisa v septembri uvedie do činnosti novú politickú stranu s cieľom udržať Britániu v Európskej únii.Podľa utorkového vyhlásenia Jamesa Chapmana, ktoré podľa agentúry AP zverejnili organizátori nadchádzajúceho Ľudového pochodu za Európu v Londýne, sa bude novozaložená strana snažiť zvrátiť proces vystúpenia Británie z EÚ bez toho, aby o tom obyvatelia museli hlasovať v druhom referende.Terajší kritik rozhodnutia opustiť EÚ, ktorý až do júna pracoval pre ministra Davisa, v tejto súvislosti vyzval vládnych i opozičných zákonodarcov s podobným zmýšľaním, aby sa k nemu pridali. Podľa AP však zatiaľ na túto výzvu nikto z nich verejne nezareagoval.Nová centristická strana s názvom Demokrati má byť oficiálne uvedená do činnosti na uvedenom podujatí v Londýne, ktoré je naplánované na 9. septembra.Výzvu na zjednotenie britských proeurópskych politikov bez rozdielu politickej príslušnosti už predtým zverejnil britský premiér Tony Blair. Británia už začala s EÚ rokovať o brexite, ktorý by sa mal uskutočniť v marci 2019.