Bývalý úspešný hokejista a tréner Vladimír Országh má dnes 40 rokov

Banská Bystrica/Bratislava 23. mája (TASR) - Bývalý úspešný hokejista a súčasný hokejový tréner Vladimír Országh, jeden zo zlatej generácie samostatnej éry slovenského hokeja, bude mať v stredu 24. mája 40 rokov.Dvojnásobný medailista z hokejových majstrovstiev sveta v apríli tohto roku oslávil ako tréner so svojimi zverencami z klubu HC'05 iClinic Banská Bystrica historický prvý majstrovský titul v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži - Tipsport Lige. Medzi Országhových zverencov v najúspešnejšej sezóne "baranov" zhodou okolností patril aj jeho hokejový generačný druh Michal Handzuš. Nebyť jeho zdravotných problémov s kolenom, pre ktoré predčasne v roku 2009 ukončil športovú kariéru, oslavoval by možno slovenský titul nie ako tréner, ale ako Handzušov spoluhráč z útoku.Vladimír Országh sa narodil 24. mája 1977 v Banskej Bystrici. V meste pod Urpínom aj hokejovo vyrastal. Ako viacerí budúci slovenskí hokejoví reprezentanti navštevoval športovú Základnú školu na Golianovej ulici v Banskej Bystrici. Do rovnakej základnej školy nechodil len s Michalom Handzušom, ale aj s ďalšími budúcimi reprezentantmi Richardom Zedníkom či Ivanom Majeským. S Handzušom však pokračoval v štúdiu aj na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici.Už ako 17-ročný nastúpil v prvom tíme hokejového klubu Iskra Banská Bystrica, dnešného HC'05 iClinic Banská Bystrica. Vtedajší tréner Iskry Ján Šimčík starší ho do prvého tímu vytiahol spolu práve s Handzušom. V podstate celý tím, ktorý svojimi výkonmi vytiahol Iskru Banská Bystrica v sezóne 1994/1995 do najvyššej slovenskej hokejovej súťaže, bol poskladaný väčšinou z mladých hráčov. Vekový priemer mužstva bol 21,7 roka.Kvality dravého útočníka nezostali nepovšimnuté ani zo strany hráčskych agentov z najprestížnejšej zámorskej hokejovej ligy NHL. Už v roku 1995 bol Országh draftovaný klubom New York Islanders v piatom kole zo 106. miesta. V klube "ostrovanov", kde si premiéru v NHL odkrútil v sezóne 1997/1998, veľa priestoru ešte nedostával, odohral celkovo len 34 zápasov. Aj preto sa v sezóne 2000/2001 rozhodol odísť do švédskej najvyššej hokejovej súťaže Elitserien. Už v tomto ročníku sa ako hráč Djurgardens IF Hockey stal druhým najlepším strelcom ligy v základnej časti. S tímom sa nakoniec tešil aj z majstrovského titulu.Po úspešnom pôsobení vo Švédsku sa opäť vrátil do zámoria. Pred sezónou 2001/2002 podpísal zmluvu s klubom Nashville Predators, v ktorom sa vypracoval na jednu z opôr tímu "predátorov".Počas výluky v NHL v ročníku 2004/2005 sa vrátil na Slovensko. V mužstve HKM Zvolen hral spolu s Handzušom a aj vďaka nim sa zvolenský klub dostal až do finále play-off v slovenskej extralige, v ktorom však podľahol bratislavskému Slovanu.V roku 2006 sa upísal ďalšiemu klubu NHL St. Louis Blues. V tomto období sa začali jeho zdravotné problémy s kolenom, pre ktoré vynechal veľkú časť sezóny 2006/2007. Pretrvávajúce zranenie kolena mu nedovolili zotrvať na zámorských klziskách. Aj preto to skúsil v ročníku 2007/2008 na slovenskom ľade. Už v prvom zápase, v ktorom nastúpil za materský banskobystrický klub, sa mu obnovilo zranenie. Pred sezónou 2009/2010 ohlásil opäť návrat, ale pre pretrvávajúce problémy s kolenom oznámil 30. decembra 2009 definitívne ukončenie hráčskej kariéry.Jej veľkú časť zasvätil aj slovenskej reprezentácii. Na MS v roku 2002 patril do reprezentačného tímu, ktorý vybojoval zlaté medaily, vtedy strelil aj svoj najvýznamnejší reprezentačný gól. V semifinálovom zápase proti Švédsku, keď skočil na ľad z trestnej lavice, prekonal švédskeho brankára Tommyho Sala, znížil stav na 1:2, Slovensko zápas vyhralo 3:2 po samostatných nájazdoch a postúpilo do finále. O rok neskôr v roku 2003 si z fínskych MS priniesol bronz.Trénerskú kariéru začal v roku 2010 ako asistent trénera v HKM Zvolen. V sezóne 2011/2012 už pôsobil ako asistent trénera v Banskej Bystrici. Ako asistent trénera okúsil aj Kontinentálnu hokejovú ligu (KHL), keď sa v sezóne 2014/2015 posadil na asistentskú striedačku Slovana Bratislava. Od novembra 2013 do mája 2015 bol asistentom reprezentačného trénera Vladimíra Vůjtka.V sezóne 2015/2016 sa vrátil do rodného mesta a stal sa hlavným trénerom klubu HC'05 iClinic Banská Bystrica, ktorý pod jeho vedením získal v apríli 2017 slovenský majstrovský titul. Aj vďaka tomuto úspechu predĺžilo vedenie slovenského hokejového majstra s Országhom spoluprácu. Banskobystrických hokejistov tak povedie aj v sezóne 2017/2018.