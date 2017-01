Bývalý väzeň žiada od Belgicka odškodné za väznenie v Guantáname

Väznica Guantánamo, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Brusel 13. januára (TASR) – Belgicko-marocký islamista Moussa Zemmouri podal na Belgicko sťažnosť vo výbore OSN proti mučeniu za to, že bol väznený v Guantáname. Od štátu žiada odškodné 50.000 eur.Moussa Zemmouri bol v Guantáname väznený tri roky.uviedol advokát väzňa Walter Van Steenbrugge. Ten tvrdí, že Zemmouriho mučia, informoval belgický denník Le Soir.Belgičan, ktorý vyrastal v Antverpách, bol zatknutý v roku 2001 na hraniciach medzi Afganistanom a Pakistanom. Islamského radikála potom vydali úradom USA, ktoré ho umiestnili do Guantánama.konštatoval Van Steenbrugge.Po návrate z Guantánama do Belgicka bol Zemmouri pod prísnym dohľadom, čo mu ale nezabránilo cestovať po Európe. Začal byť aktívny v britskej organizácii Cage Prisoners, ktorá sa snaží o prepustenie väznených islamských radikálov po celom svete, uviedol denník La Libre Belgique.V súčasnosti sa v tábore, ktorý je súčasťou základne námorníctva USA na Kube, nachádza ešte 60 väzňov, tretinu z nich čaká prepustenie. Zvyšní zostávajú vo väzbe, pretože ich americká vláda považuje za príliš nebezpečných.Prezident Barack Obama chcel tábor uzavrieť a zvyšných väzňov prepraviť na územie USA, proti sa ale postavil Kongres ovládaný republikánmi. Nastupujúci prezident Trump sa tento týždeň vyslovil proti akémukoľvek ďalšiemu prepúšťaniu osôb z Guantánama.Tábor na americkej základni na Kube dal zriadiť prezident George W. Bush po teroristických útokoch z 11. septembra 2001. Mnohé zadržiavané osoby sa tam nachádzajú roky bez vznesenia obžaloby.