Bývalý veľvyslanec v USA S. Kisľak dostal vysoké štátne vyznamenanie

Bývalý ruský veľvyslanec v USA Sergej Kisľak. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 12. septembra (TASR) - Bývalému ruskému veľvyslancovi v USA Sergejovi Kisľakovi udelili vysoké štátne vyznamenanie za jeho "mimoriadny prínos do zahraničnej politiky Ruska". Rad Alexandra Nevského udelil Kisľakovi ruský prezident Vladimir Putin, informovala pondelok spravodajská stanica Slobodná Európa (RFE/RL) s odvolaním sa na vyhlásenie zverejnené na webovej stránke Kremľa.Toto vyznamenanie sa udeľuje štátnym zamestnancom za najmenej 20 rokov príkladnej služby. Kisľak (67) pôsobil ako ruský veľvyslanec v Spojených štátoch od roku 2008 do júla tohto roku, keď svoj úrad opustil na základe podozrení z kontaktu so zástupcami Donalda Trumpa počas vlaňajšej predvolebnej kampane.Predtým slúžil Kisľak v rokoch 2003-08 ako námestník ruského ministra zahraničných vecí, ruský ambasádor v Belgicku a šéf ruskej misie v NATO. V auguste tento diplomat uviedol, že bude nominovaný na post predstaviteľa Mordvianskej republiky v Rade federácie, hornej komore ruského parlamentu, uvádza RFE/RL.Nový veľvyslanec Ruska vo Washingtone Anatolij Antonov predložil 8. septembra svoju poverovaciu listinu americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi s tým, že dúfa v zlepšenie bilaterálnych vzťahov.