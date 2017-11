Bývalý vládny splnomocnenec šiel monitorovať voľby do rómskych osád

Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 4. novembra (TASR) - Bývalý vládny rómsky splnomocnenec a súčasný člen štátnej volebnej komisie Peter Pollák išiel do terénu monitorovať priebeh krajských volieb. Navštívi Jarovnice v okrese Sabinov, Luník IX - mestskú časť Košice a Letanovce v okrese Spišská Nová Ves. Do terénu by mali ísť aj ďalší členovia štátnej komisie.vysvetlil svoj postup pre TASR Pollák, ktorý sa sústreďuje na problematiku kupovania hlasov.Avizoval, že v prípade podozrení v iných ako týchto trochsa presunie aj inam. Tvrdí, že ak sa mu potvrdia podozrenia, oznámi ich polícii aj komisii.Do terénu by mali ísť aj ďalší členovia štátnej volebnej komisie. Tá na zasadnutí rieši podnety, programom volebného dňa aj možnú kontrolu volebných miestností.Policajný prezident Tibor Gašpar v piatok (3.11.) informoval, že polícia je pripravená zaoberať sa každým oznámením o volebnej korupcii alebo konaním, ktoré by narušovalo zákonný priebeh volieb. Vyzval občanov, aby takéto zistenia hlásili strážcom zákona.Volebné miestnosti sa na Slovensku otvorili o 7.00 h. Obyvatelia ôsmich samosprávnych krajov volia nových predsedov krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev. Prvé priebežné výsledky by mali byť známe po 22.00 h. Oficiálne výsledky by mali ohlásiť v nedeľu 5. novembra po schválení štátnou volebnou komisiou.