Bývalý zajatec militantov oznámil, že jeho manželku hospitalizovali

Na snímke Kanaďan Joshua Boyle s manžekou - Američankou Caitlan Clemanovou ešte pred únosom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Smith Falls 18. októbra (TASR) - Američanku Caitlan Boyleovú, ktorú minulý týždeň v Pakistane zachránili aj s rodinou po rokoch zadržiavania militantnou sieťou Hakkáníovcov napojenou na Taliban, hospitalizovali. Tlačovej agentúre AP to dnes v e-maile oznámil jej kanadský manžel Joshua Boyle.Boyle napísal, že jeho ženu Caitlan prijali do nemocnice v pondelok 16. októbra a zostala tam aj dnes. Manžel neuviedol konkrétne, prečo ju previezli do nemocnice.uviedol Kanaďan.Boyleovcov a ich tri deti zachránili v Pakistane 11. októbra, päť rokov po tom, čo manželov uniesli počas trampského výletu v Afganistane. Deti sa narodili v zajatí siete Hakkáníovcov.Boyle povedal, že ich tri deti sú teraz vo veku štyri a dva roky aKanaďan podľa vlastných slov vycestoval do nepokojného Afganistanu, aby pomáhal dedinčanom žijúcim hlboko vnútri územia ovládaného členmi Talibanu.Rodičia Caitlan sú podľa svojich slov nadšení, že je ich dcéra na slobode, ale takisto sú nahnevaní na zaťa za to, že vzal ich dcéru do Afganistanu.