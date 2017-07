C&A stavia v Trnave logistické a distribučné centrum,zamestná 350 ľudí

Na ilustračnej snímke výstavba logistického centra. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Trnava 11. júla (TASR) - Módny koncern C&A vybuduje v Trnave centrálne logistické a distribučné centrum. Zásobovať bude všetky pobočky deviatich krajín obchodného regiónu centrálnej a východnej Európy vrátane Slovenska. Celkovo plánuje firma v Trnave zamestnávať 300 až 350 pracovníkov, predovšetkým IT špecialistov, technikov, administratívnych pracovníkov a pracovníkov logistiky. Výstavba v priestore medzi priemyselnou zónou automobilky Peugeot a diaľnicou sa začína v tomto období, do prevádzky by malo byť uvedené začiatkom leta 2019.Spoločnosť v súčasnosti prevádzkuje dve logistické a distribučné centrá v rakúskom Ennse a v Novom Meste nad Váhom na Slovensku. „“ povedal Norbert W. Scheele, regionálny manažér pre C&A Austria & CEE. Distribučné centrum v Novom Meste nad Váhom stojí na ploche zhruba 20.000 štvorcových metrov (m2), na štyroch podlažiach je vytvorený pracovný priestor 60.000 m2. Nové distribučné centrum v Trnave bude stáť na ploche zhruba 30.000 m2, bude mať tri podlažia.Obidve súčasné prevádzky zostanú zachované do spustenia nového centra v Trnave. Spoločnosť už oslovila svojich súčasných 171 zamestnancov z Nového Mesta nad Váhom s ponukou na prácu v Trnave, ktorá je vzdialená približne 50 kilometrov. „“ povedal Scheele. Modernizáciou IT, logistiky a distribúcie chce C&A docieliť bezproblémovú koordináciu internetových nákupných kanálov, ako aj podstatné zrýchlenie dodávania tovaru do pobočiek.