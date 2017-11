C. Buckingham: Pre album Bare som sa duševne rozobrala

Celeste Buckingham Foto: David BEAN/SLAVICA s.r.o. Foto: David BEAN/SLAVICA s.r.o.

Bratislava 3. novembra (TASR) - Piaty štúdiový album s názvom Bare vydáva v piatok Celeste Buckingham. Nový titul, ktorý vznikal v priebehu roka 2017 v bratislavskom nahrávacom štúdiu Littlebeat v produkcii Martina Šrámeka, Andreja Hrušku a Mateja Mikloša, sa výrazne odlišuje od predchádzajúcich speváčkiných albumov. Obsahuje desať skladieb, všetky v anglickom jazyku.komentovala novinku pre TASR Celeste Buckingham. Žánrovo na nej prináša stále pop, ale zvukov sa už posúva inde. V rámci frázovania, melodických liniek aj práce s textami.doplnila Celeste s tým, že album dokazuje to, že sama prešla premenou. Z dievčaťa sa stala mladá žena.Pri fotení bookletu sa Celeste po rokoch opäť stretla s uznávaným majstrom fotografie Lukášom Dvořákom, ktorý bol autorom jej úplne prvých profesionálnych promofotografií.Vydanie albumu Bare sprevádza premiéra prvého singla a videoklipu s názvom Go AwaySpeváčka skladbu nasadzuje zároveň na oboch trhoch svojho pôsobenia, v Európe i v USA, keďže sa zapáčil tiež jej americkému manažmentu.opisuje Celeste metaforický námet skladby.Album Bare s pesničkami Paradise, Addict, Intoxicated, All This, Rose, Go Away, Selfish, Immature, Trip a Time Is Ours vychádza vo vydavateľstve Buckingham Entertainment Group.