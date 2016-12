C. BUCKINGHAM: Vianočná výzdoba u nás visí, kým neotravuje susedov

Na snímke speváčka Celeste Buckingham počas kultúrneho vystúpenia. Foto: TASR/Štefan Puškáš Na snímke speváčka Celeste Buckingham počas kultúrneho vystúpenia. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 25. decembra (TASR) - Tohtoročné vianočné sviatky prežíva Celeste Buckingham v USA so svojou rodinou. "Kompletne sa nám podarilo urobiť si rozvrh tak, aby sme boli všetci doma v rovnakom čase, čo je neskutočné, to sa veľmi často u Buckinghamovcov nestáva," uviedla pre TASR speváčka a skladateľka švajčiarsko-amerického pôvodu. Na Slovensku ju zdržali pracovné povinnosti, do amerického Nashvillu odlietala 22. decembra. A aké sú Vianoce v rodine speváčky hitu Run, Run, Run? "Zvláštne, moji rodičia nie sú veriaci, takže my oslavujeme len preto, lebo moja mama má veľmi rada Vianoce. Obľúbila si americkú náladu Vianoc, u nás hrajú americké koledy, máme obrovský vianočný stromček, darčeky nám nenosí Ježiško ale Santa Claus, máme morčacie mäso, a nie kapra. Mamina to robí fakt vo veľkom, celý dom svieti, bliká," vysvetľuje s úsmevom.Z vianočnej výzdoby domu sa speváčka môže tešiť aj dlho po sviatkoch. "Určite to bude visieť až do marca," vyhlásila s tým, že jej mama vôbec nie je osoba, ktorej by sa nechcelo dávať dole vianočné dekorácie, jednoducho sa jej páčia. "Kým je zima, nechá to visieť, kým to neotravuje susedov," smeje sa 21-ročná interpretka. Len pred nedávnom pokrstila v Bratislave nové CD/DVD The Best Of Celeste a knižnú prvotinu pre deti s názvom Lost Princess/Stratená princezná, pod ktorú sa podpísala spolu s 18-ročnou sestrou Carmel. Zvláštnosťou je, že rozprávková kniha sa rodila, už keď mali písanie milujúce dievčatá jedenásť a osem rokov. V prvom vydaní vyšla v roku 2007. Reedície sa dočkala v roku 2014 a momentálne je na pultoch tretie vydanie.Podľa Zarin Buckingham, ktorá s knižkou dcéram pomáhala, mala Stratená princezná výrazný vplyv na ich terajšie spevácke kariéry. "Ich hudba by dnes možno ani neexistovala, keby sa už také maličké nerozhodli rozvíjať svoju záľubu v písaní," poznamenala mama sestier Buckinghamových na margo knižky, ktorá môže byť pomôckou na rozvíjanie angličtiny. "Stratená princezná je určená pre deti na Slovensku, preto sme sa rozhodli vydať ju dvojjazyčne. Môžu si ju čítať v slovenčine a anglická verzia môže byť skvelá učebná pomôcka, ak sa učia angličtinu. Zároveň je určená rodičom a starým rodičom, ktorí ju môžu deťom a vnúčatám čítať aj keď nevedia anglicky," potvrdila Zarin Buckingham.A aký vianočný darček by najviac ocenila jej staršia dcéra Celeste? "Nechcem, aby mi rodičia kupovali veľké a drahé darčeky, mne vadí dokonca aj keď mi kúpia obed alebo večeru, lebo už som dospelý človek. Starám sa o seba, zarábam si, viem sa uživiť. Celý život za mňa museli platiť, teraz budem robiť ja niečo pre nich. Oni potom na mňa vyvaľujú oči - ty si veľmi zvláštne dieťa," reaguje speváčka, ktorá si napriek dospelosti dopraje počas sviatkov aj obľúbené vianočné filmy ako Charlie Brown Christmas. Čím Celeste Buckingham oslovili či prekvapili slovenské Vianoce? "Americké sú veľmi zábavné, všetko sa ligoce, všetko je prehnané, ale tu sú Vianoce viac o pocite, strávení voľného času s blízkymi. To sa mi veľmi páčilo. Zážitok som mala, keď som bola cez Vianoce u bývalého priateľa a videla som kapra vo vani. Strašne som sa zľakla, museli mi vysvetliť, prečo je ryba vo vani a nekupuje sa pripravená v obchode. Nevyznala som sa, u nás doma neboli nikdy tradičné slovenské Vianoce," uzavrela s úsmevom speváčka, ktorá tento rok absolvuje Vianoce na spôsob obrovskej party a pochutí si aj na pečenom moriakovi a ríbezľovej omáčke. Po novom roku sa opäť vráti na Slovensko a chce dokončiť nový album.