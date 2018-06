C. Malmströmová otvorila obchodné rokovania medzi EÚ a Austráliou

Na archívnej snímke Cecilia Malmströmová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 18. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová spolu s austrálskym premiérom Malcolmom Turnbullom a ministrom obchodu Austrálie Stevenom Ciobom začali oficiálne rokovania o komplexnej obchodnej dohode medzi EÚ a Austráliou.K otvoreniu rokovaní došlo v austrálskom hlavnom meste Canberra a ich konečným cieľom je odstrániť existujúce prekážky pri obchodovaní s tovarom a službami, vytvoriť viac príležitosti pre malé aj stredné podniky a stanoviť ambiciózne pravidlá, ktoré budú v súlade s ostatnými obchodnými dohodami EÚ a prispejú k formovaniu globálneho modelu obchodovania. Dohoda medzi EÚ a Austráliou má tiež upevniť angažovanosť EÚ v ázijsko-tichomorskom regióne.Komisia pripomenula, že otvorenie rokovaní s Austráliou je súčasťou agendy EÚ pre otvorený a spravodlivý obchod a nasleduje po ukončení podobných rokovaní s Japonskom (2017) a s Mexikom (jar 2018) a po vstupe do platnosti obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA) v septembri minulého roka.uviedla Malmströmová v správe pre médiá. Vyjadrila nádej, že výsledkom procesu rokovaní bude dohoda, ktorá bude znamenať prínos nielen pre EÚ, ale aj pre Austráliu, a ktorá zvýši šance presadiť sa malým aj veľkým spoločnostiam a pomôže pri vytváraní nových pracovných miest.Prvé kolo konkrétnych rokovaní medzi vyjednávačmi z oboch strán prebehne v Bruseli v dňoch 2. až 6. júla.Austrália je jednou z najrýchlejšie rastúcich rozvinutých ekonomík sveta. Je súčasťou rokovaní o komplexnom a pokrokovom transpacifickom partnerstve (CPTPP) s ďalšími 10 krajinami z tichomorskej oblasti. To znamená, že budúca dohoda medzi EÚ a Austráliou umožní európskym spoločnostiam súťažiť o rovnaké podmienky s podnikmi z krajín, s ktorými Austrália už má obchodné dohody.Pre Austráliu je EÚ druhým najväčším obchodným partnerom. Dvojstranný obchod s tovarmi sa v posledných rokoch neustále zvyšoval a vlani dosiahol hranicu takmer 48 miliárd eur. Sektory, ktoré tvoria prevažnú časť európskeho vývozu do Austrálie, sú dopravné zariadenia, stroje a strojárenské zariadenia, chemikálie, potraviny a služby. Vzájomný obchod so službami dosahuje približne 28 miliárd eur.Podľa odhadov by dohoda o voľnom obchode mohla o tretinu zvýšiť obchodovanie s tovarmi.Z Austrálie odcestuje eurokomisárka Malmströmová do Wellingtonu, kde vo štvrtok (21.6) otvorí obchodné rokovania medzi EÚ a Novým Zélandom.