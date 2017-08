Čad prerušil diplomaciu s Katarom: Obviňuje ho z podpory terorizmu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

N'Djamena 23. augusta (TASR) - Čad prerušil dnes diplomatické vzťahy s Katarom, argumentujúc, že ho táto blízkovýchodná krajinaprostredníctvom podpory terorizmu v susednej Líbyi.Informovala o tom agentúra DPA.Stredoafrický štát nariadil preto zatvorenie katarského veľvyslanectva vo svojom hlavnom meste N'Djamena, pričom požiadal katarského veľvyslanca i diplomatický personál, aby do desiatich dní opustili krajinu.Čadský rezort zahraničných vecí vo vyhlásení ďalej uviedol, že Čad medzitým ukončí svoju diplomatickú misiu v katarskej metropole Dauha a pracovníci jeho veľvyslanectva sa vrátia späť do vlasti."Čad vyzýva Katar, aby v mene zachovania mieru a stability v regióne zastavil všetku činnosť, ktorá by mohla podkopať bezpečnosť Čadu, ako aj krajín hraničiacich s Čadským jazerom a Sahelom," vyhlásil čadský rezort diplomacie.Opatrenie prišlo po tom, ako Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty (SAE), Bahrajn a Egypt v júni prerušili diplomatické vzťahy a dopravné kontakty s Katarom pre jeho údajnú podporu terorizmu, čo však Dauha odmieta.SAE a Katar zohrali v Líbyi kľúčovú rolu pri zosadení bývalého diktátora Muammara Kaddáfího v roku 2011, neskôr sa však tam z nich stali rivali s protikladnými záujmami.Vákuum, ktoré sa v Líbyi vytvorilo po Kaddáfího páde, totiž viedlo k prívalu zbraní do rúk islamistických skupín. Tie následne prenikli ďalej na juh do krajín afrického Sahelu, kde začali útočiť na vojenské i civilné ciele.SAE, Egypt a Saudská Arábia dnes v Líbyi podporujú protiislamistického bývalého armádneho veliteľa Chalífu Haftara, ktorého za lídra vymenovala medzinárodne uznaná vláda so sídlom na východe krajiny. Katar a Turecko naopak podporujú konkurenčné islamistické frakcie na západe Líbye, približuje agentúra Reuters.