Čajkovič vedie na MS do 18 rokov produktivitu: Cítim sa v pohode

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Čeľabinsk 23. apríla (TASR) - Na svetovom šampionáte hokejistov do 18 rokov v ruskom Čeľabinsku sa zatiaľ darí slovenskému tímu i jeho útočníkovi Maximovi Čajkovičovi, ktorý má na konte už 10 kanadských bodov za tri góly a sedem asistencií. V nedeľu prispel k výhre 7:1 nad Francúzskom, ktorá Slovákov posunula do štvrťfinále, piatimi bodmi.uviedol Čajkovič pre hokej.cz. "Snažíme sa sústrediť na to, aby sme hrali čo najlepší hokej a vyhrávali zápas po zápase. A uspieť samozrejme chceme aj v utorok proti Rusku."Podľa Čajkoviča tkvie sila slovenského tímu v kolektívnom poňatí hry.dodal Čajkovič.