Čajkovského gól stačil Jekaterinburgu len na zisk bodu

Michal Čajkovský Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

KHL - štvrtok:



Avtomobilist Jekaterinburg - Traktor Čeľabinsk 2:3 pp (1:2, 1:0, 0:0 - 0:1)

Góly: 14. Kulaš, 22. ČAJKOVSKÝ - 8. Černikov, 18. Šarov, 62. Polygalov



Metallurg Magnitogorsk – Lada Togliatti 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Góly: 32. Timkin - 6. Zernov, 26. Kapustin, 29. Valujskij



Admiral Vladivostok - HK Soči 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Góly: 16. Sajustov, 18. Krasnoslobodcev, 37. Tkačev, 52. Makarenko



Červená hviezda Kchun-lun - Salavat Julajev Ufa 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Góly: 25. a 58. Brulé – 11. Makarov, 30. Kemppainen, 60. Larsen

Moskva 2. novembra (TASR) - Čínsky hokejový klub Červená hviezda Kchun-lun v zostave so slovenským obrancom Marekom Ďalogom prehral v domácom zápase KHL so Salavatom Julajev Ufa 2:3. V ďalšom štvrtkovom stretnutí Admiral Vladivostok zvíťazil nad HK Soči hladko 4:0.V drese Avtomobilistu Jekaterinburg sa gólovo presadil slovenský obranca Michal Čajkovský, ktorý v 22. minúte domáceho duelu s Traktorom Čeľabinsk vyrovnal na priebežných 2:2. Do konca riadneho času už ďalší gól nepadol, o víťazstve hostí napokon rozhodol v predĺžení Igor Polygalov. Prekvapenie sa zrodilo v Magnitogorsku, kde domáci Metallurg prehral Ladou Togliatti 1:3.